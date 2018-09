Marián Ávila, la primera modelo con Síndrome de Down que desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York

LEA TAMBIÉN

A Marián Ávila, de 21 años, siempre le apasionó la industria de la moda: las pasarelas, la innovación, la adrenalina de cada pasarela. Desde que cumplió ocho años, improvisaba un desfile y lucía sus prendas, imaginando que lo hacía para miles de personas. Aunque suele ser un sueño que se va perdiendo en la adolescencia, Ávila, una joven nacida en Valencia, España, siguió con su objetivo y el padecer el síndrome de Down no la frenó.

Su esfuerzo y la ayuda de la diseñadora estadounidense Talisha White y la modelo Kenzie Dugmore dieron sus frutos: el pasado 12 de septiembre se convirtió en la primera mujer española con síndrome de Down que desfiló en la Semana de la Moda en Nueva York.



“Me sentí feliz y realmente amé esta pasarela. Quería mostrarle al mundo que aquí no hay barreras”, dijo Ávila a la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.

La primera vez que caminó en un desfile -fuera de su hogar- fue en el desfile benéfico de la diseñadora Lina Lavin, en Madrid. Después, se abrió paso en la Semana de la Moda de Sevilla, logro que convenció, en 2016, a Francis Montesinos, uno de los diseñadores más influyentes de la moda española, para que la eligiera como el rostro de una de sus nuevas colecciones en Valencia. Su nombre comenzó a escucharse en la ínfima esfera fashionista local.



En el 2017, El Corte Inglés la invitó a protagonizar, junto a otras modelos españolas, la campaña Soy yo, que buscaba reivindicar el tener un estilo fiel a la identidad personal. Eso llamó la atención de Kenzie Dugmore, modelo que ostenta la corona de Miss Citrus State Jr 2017 de Estados Unidos.

Entre sus actividades como nueva soberana, se unió a la lucha contra el bullying a unir esfuerzos para ayudar a las personas con síndrome de Down. Así, conoció la historia de Ávila y su sueño, caminar en Nueva York. Habló con su amiga, Talisha White, quien iba a presentar su reciente colección de fiesta en el encuentro de moda y la diseñadora aceptó.



Su paso por la Semana de la Moda de Nueva York fue un éxito. No solo presentó diseños de la firma, sino que inició el desfile con un corto vestido rosa, adornado con detalles color cielo. Compartió escenario con Tae McKenzie, una joven originaria de Carolina del Norte, quien desfiló en silla de ruedas.



White se mostró satisfecha con el resultado final. “Quería mostrar que no solo hay un tipo de chica hermosa. En mis desfiles me gusta mostrar todo tipo de mujeres, desde modelos más convencionales hasta otras que necesitan sillas de ruedas o tienen síndrome de Down. Ellas son mis chicas", dijo la diseñadora en una rueda de prensa posterior al evento.