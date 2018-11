María Isabel Albuja prepara un concierto con repertorio popular

LEA TAMBIÉN

María Isabel Albuja no puede esconder su felicidad cuando habla de En Pie. Este concierto, más que un show más de su carrera, es su forma de celebrar sus 20 años en la música. La presentación será el miércoles 7 de noviembre del 2018, a las 19:30, en el Teatro Variedades.

Esta celebración sonora conjuga una de las pasiones musicales más nuevas en la voz de la soprano ecuatoriana: los géneros populares. Para ella, la ópera es un mundo en el cual el artista, de cierto modo, mantiene una distancia con respecto al público, ya que debe cumplir estrictamente un papel en el escenario. Las tonadas más populares, en cambio, le permiten entrar en contacto directo con la gente; “cantarles cara a cara”, como lo dice.



“Hago este concierto como una parada en mi carrera musical”, señala Albuja. Pero esa parada no implica dejarlo todo. Es, más bien, una retrospectiva para ver cómo ha asumido su rol en los escenarios y cómo serán sus próximos pasos.



El nombre de En Pie no solo resume este caminar de la cantante. De cierta manera, con esta expresión hace alusión al trabajo en equipo, a la construcción colaborativa de la carrera de un artista. Y por ello, sobre el escenario del Teatro Variedades, ella estará acompañada por 14 músicos.



Con coro e instrumentistas, ella quiere que el público la acompañe a transitar por los caminos de la rumba flamenca, la salsa, el chachachá, el tango, el swing, la balada, entre otros.



Para Albuja, En Pie también le recuerda un momento en su carrera: el terremoto del 16 de abril del 2016. “En este entonces tenía varios proyectos a la espera, pero muchos comenzaron a tener problemas justamente por la situación del país”, cuenta. Para ella, ese instante de tragedia marcó su carrera, llevándola a repotenciar su pasión por lo popular. “Salir de un género a otro no es morir, es resurgir”, dice.



En este resurgimiento fueron apareciendo figuras que, poco a poco, se convirtieron en referentes para su nuevo estilo, o que aportan con sentimientos y emociones que brillan gracias al canto. Edith Piaf, Jorge Drexler, Astor Piazzolla son algunos cantantes y compositores cuyos temas resonarán en el Teatro Variedades.

Junto a este concierto, en el último año ha trabajado en un formato audiovisual que le permite mostrar la espontaneidad de su música. En YouTube, la cantante lírica subirá en los próximos meses hasta seis videos de estudio que permiten descubrir los colores de su voz y, al mismo tiempo, son una panorámica de su incursión en lo popular.