La cantante argentina María Becerra ha dado un nuevo salto en su carrera internacional con una inesperada colaboración con la mediática París Hilton. El tema titulado Without Love forma parte del nuevo álbum de Hilton, ‘Infinite Icon’ y ha causado gran revuelo en las redes sociales.

La participación de Becerra, aunque breve, ha demostrado su versatilidad y dominio del inglés.



Una Canción Producida por Sia



Without Love es una fusión de pop y electrónica producida por la reconocida artista Sia. La canción explora la temática del primer amor con una mezcla única de ritmos y emociones.

En la letra, Becerra canta: “Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”.



Impacto en las Redes Sociales



La noticia de esta colaboración ha generado una ola de entusiasmo en las redes sociales. Los fanáticos han expresado su sorpresa y admiración por la unión de estas dos artistas, especialmente considerando que Becerra, conocida como ‘La Nena de Argentina’, no había anticipado este lanzamiento en sus plataformas digitales.



María Becerra continúa expandiendo su influencia global, acumulando colaboraciones con artistas de renombre como Enrique Iglesias y Camila Cabello. Su participación en Without Love resalta su creciente presencia en el ámbito internacional, y su habilidad para adaptarse a distintos idiomas y estilos musicales.



Retorno de París Hilton a la Música



París Hilton, que se alejó de la música desde su último álbum en 2006, vuelve con ‘Infinite Icon’. Esta colaboración con Becerra no solo marca su regreso, sino también la fusión de dos mundos musicales distintos en una única pieza. La combinación de su estilo y el talento de Becerra promete captar la atención de diversos públicos.