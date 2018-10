Margot Robbie negocia con Warner Bros. interpretar a Barbie en película

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz australiana Margot Robbie se encuentra en negociaciones para interpretar a la muñeca Barbie en el cine, un proyecto que ha estado en desarrollo durante años y que ahora parece haber retomado el estudio Warner Bros., informó este viernes 5 de octubre de 2018 el medio especializado The Hollywood Reporter.

La idea de llevar a la pantalla grande a la famosa muñeca estuvo vinculada en primer lugar al estudio Sony, que en 2014 llegó a un acuerdo con el fabricante de juguetes Mattel para abordar esta adaptación cinematográfica.



En 2016 se supo que Amy Schumer era la elegida por Sony para protagonizar una película sobre una mujer que vivía en Barbieland y que era expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta, por su personalidad excéntrica y por no ajustarse a las convenciones sociales.



Al año siguiente, Schumer renunció a esta cinta por problemas de agenda.

En julio de 2017 entró en escena Anne Hathaway, que mantuvo conversaciones con Sony para reemplazar a Schumer. Posteriormente, el estudio retrasó el estreno de esta película de agosto de 2018 a mayo de 2020.



Sin embargo, el acuerdo de Sony para llevar al cine el personaje de Barbie expiró este 2018, por lo que Mattel está ahora trabajando con Warner Bros. para asociarse y conseguir que este largometraje sea una realidad. Lo que no está claro ahora es si la premisa y el guion de esta película serían los mismos o si Warner Bros. optaría por otro enfoque.



Fuentes cercanas a Warner Bros. indicaron a The Hollywod Reporter que Patty Jenkins, la cineasta de 'Wonder Woman' (2017), ha rondado el proyecto de Barbie, aunque todavía no hay una oferta ni conversaciones serias al respecto.



Tras llamar la atención del público frente a Leonardo DiCaprio en 'The Wolf of Wall Street' (2013), Robbie alcanzó el estatus de estrella global con su interpretación de Harley Quinn en la cinta de antihéroes 'Suicide Squad' (2016).



Nominada al Oscar por 'I, Tonya' (2017), la australiana tiene varios proyectos de gran envergadura en el horizonte como 'Birds of Prey', película en la que volverá a encarnar a Harley Quinn; y 'Once Upon a Time in Hollywood', la nueva cinta de Quentin Tarantino, donde interpretará a la actriz Sharon Tate, que fue asesinada por la secta 'La Familia' que dirigía Charles Manson.