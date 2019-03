Marc Anthony recibirá reconocimiento de una antigua sociedad de Harvard

LEA TAMBIÉN

El cantante estadounidense Marc Anthony será galardonado con el premio Order of the Golden Sphinx, el mayor honor que reparte cada año el Hasty Pudding Institute of 1770, una sociedad de la Universidad de Harvard de cerca de 250 años de antigüedad.

Según anunció la institución, el premio, que será entregado el próximo 15 de abril del 2019, es "el máximo honor otorgado por el instituto, y reconoce a individuos en la industria del entretenimiento por sus contribuciones extraordinarias a las artes escénicas".



"Es nuestro privilegio presentar la Order of the Golden Sphinx de 2019 a Marc Anthony, ya que sus contribuciones al mundo de las artes escénicas son muy conocidas", dijo Andrew L. Farkas, presidente del Hasty Pudding Institute of 1770, en un comunicado.



"Marc tiene mucho talento y ha inspirado a las personas, jóvenes y mayores, en todo el mundo con su música y su espíritu generoso", agregó.



Por su parte, el artista dijo sentirse "honrado" de recibir esta distinción y recordó que "crecer en Nueva York" significó que pudo "aprovecharse de los programas artísticos" de su comunidad.



"El cultivo de nuevo talento en todo el mundo es el futuro de generaciones en todas partes", apuntó el cantante estadounidense de origen puertorriqueño.



Ganadores anteriores del premio Order of the Golden Sphinx incluyen a Michael Lynton, presidente de la junta directiva de Snap, Inc. y antiguo CEO de Sony Entertainment, David Heyman, productor de Gravity y la saga de películas de Harry Potter, y Clive Davis, legendario productor de música y director creativo de Sony Music.



El instituto está formado por el Hasty Pudding Club, el club social más viejo en Estados Unidos, el Hasty Pudding Theatricals, el tercer grupo teatral más antiguo en el mundo, y Harvard Krokodiloes, el principal grupo a capella universitario en el país.



Durante los últimos dos siglos, se ha dedicado a patrocinar las artes y la comedia, y a defender el discurso como herramienta para introducir cambios en todo el mundo.