Marc Anthony invita a su primer concierto global para 'mantener la ilusión'

'Mantener la ilusión de la vida' es el propósito de 'Una noche', el concierto que el cantante latino Marc Anthony ofrecerá el 17 de abril y se transmitirá en vivo desde Miami vía streaming, según anunció el propio artista este miércoles 3 de marzo de 2021.

"La vida nos ha cambiado? indudablemente. Pero la música sigue siendo un cable a tierra para todos. Nos permite seguir manteniendo viva la ilusión, el amor y la alegría", dijo el salsero de origen puertorriqueño en un comunicado.



"Y aunque por seguridad no podamos estar todavía frente a frente, estoy seguro que este concierto creará una magia increíble, que logre conectarme con mi público, donde quiera que esté y con todos los que necesiten un toque de música para seguir adelante; para mantener la ilusión por la vida", subrayó.



El artista con más de 70 números uno en la lista de Billboard (Latino), siete veces ganador del Grammy y el Latin Grammy y con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, se propone hacer que cada espectador viva una "experiencia inigualable" y unir a sus fans en todo el mundo alrededor de su música en tiempos de pandemia.



Los boletos para 'Una Noche' están ya disponibles a través de la página oficial www.marcanthonyonline.com.

La dirección del espectáculo está a cargo de Carlos Pérez ('Despacito', 'Vivir Mi Vida', Está Rico Apple Music Latin Playlist Branding, Spotifys WY Live from The Hit Factory y otros), ganador de un Grammy y fundador de Elastic People, y la producción es responsabilidad de Magnus Studios.



"La música está en nuestro ADN y esto marcará la primera de muchas producciones de contenido musical en nuestra línea de producción. No podemos estar más orgullosos de comenzar con el nuestro, Marc Anthony, para preparar el escenario para lo que está por venir", dijo Felipe Pimiento, director de Magnus Studios.



De la promoción y distribución del evento a nivel internacional se encarga Loud an Live Studios, cuyo director ejecutivo, Nelson Albareda, subrayó que es "un orgullo poder colaborar con uno de los artistas latinos más legendarios en su primer y único concierto global virtual.

"A pesar de no poder ofrecer eventos en vivo durante este último período, estos conciertos virtuales nos han ayudado a continuar y traer experiencias únicas a nuestras audiencias globales", dijo Albareda.