Máquinas ejercitadoras, la opción de deportistas y sedentarios para hacer ejercicio durante el confinamiento

El ejercicio en casa fue la opción para las personas que dejaron de asistir a gimnasios, piscinas o centros de entrenamiento. Estos sitios cerraron a causa de las medidas de restricción implementadas por la pandemia del covid-19.

El cierre de los parques también limitó a quienes hacían actividades al aire libre. Desde el 17 de marzo hasta el 13 de septiembre del 2020, las autoridades ecuatorianas dispusieron toque de queda y varias restricciones a la movilidad. Es por lo que muchas personas decidieron comprar máquinas para ejercitarse en casa.



Durante el confinamiento se empezó a incursionar en estos aparatos. Según menciona Patty Pachón, coach de salud y fitness “no solo para mantener la figura si no que, además, en los momentos de incertidumbre el ejercicio ayuda a generar endorfinas de la felicidad”. Pachón opina que eran momentos duros en los que la situación obligaba a ser positivos para sobrellevar la situación.



La coach dice que las ventajas de entrenarse en máquinas son muchas, pero lo que rescata es que estos aparatos ayudan a que ejercitarse sea más sencillo. “Cuando tienes que hacer ejercicio libremente se exige más del cuerpo, entonces la máquina ayuda a cumplir con los objetivos que se está buscando”.



Estos artefactos pueden ser utilizados por cualquiera. Desde atletas, adultos mayores y personas a partir los 16 años son aptos para entrenar en estas máquinas. Además, estos dispositivos permiten trabajar todos los músculos (brazos, piernas, abdomen, espalda).

Las bicicletas estáticas son de las máquinas más compradas para ejercitarse en casa. Foto: Pixabay



El médico deportólogo Celio Romero apunta que el consumo de equipos de deporte como caminadoras, bicicletas estáticas o máquinas multifuerza aumentaron en el último año de pandemia obligados por la cuarentena.



Romero señala que en consulta privada también aumentaron las dudas respecto al uso de estas máquinas. “Lo que nosotros recomendamos es que se haga un ejercicio sano, controlado. Si se tiene problemas cardiacos o pulmonares, todo ejercicio debe ser medicado”.



Él dice que la máquina que las personas adquieran debe ir de acuerdo a su estado físico. “Por ejemplo mal haría en recomendar una caminadora a un paciente con obesidad, sino más bien una bicicleta estática en donde no hay impacto de rodillas, donde haga un ejercicio cardiovascular controlado y se pueda ver el pulso, controlar la distancia. Nosotros recomendamos según el paciente la máquina que debe tener. Cuánto ejercicio debe hacer al día, cómo debe ser, si intenso o suave, con inclinación o sin esta”.



El deportólogo insiste en que todos deben hacer ejercicio, pero este debe ser controlado. Asimismo, indica que el ejercicio no reemplaza a los medicamentos que consumen personas con diabetes o alguna afectación al corazón. “Hay quienes dicen ‘hice ejercicio y ya no me tomo la pastilla para el colesterol o para la presión’”.



Por otro lado, Romero cree que el uso de máquinas en casa es una oportunidad para dejar el sedentarismo. “Hacemos que el sistema circulatorio esté activo, mejoramos la convivencia en familia para que todos hagan ejercicio”.

Las máquinas elípticas brindan un ejercicio completo. Foto: Pixabay



Respecto al covid-19, el médico sostiene que “las personas que hacen ejercicio y están infectados tienen menos complicaciones que las personas sedentarias. Es por eso que se debe incentivarlo”.



Oscar Concha, médico deportólogo y docente de la Universidad Católica Del Ecuador, reconoce que durante el encierro por la pandemia los ecuatorianos se activaron y comenzaron a hacer actividad física en casa. “Hubo otras personas que también reconocieron la necesidad de hacer ejercicio para mejorar su respuesta inmunológica y porque disponían de más tiempo”.



Concha señala que, en ambos casos, las personas hacían más actividad física de la programada. “Cuando empezamos a dar consultas virtuales, estas usualmente eran de personas que se lesionaban. Algunos se estaban iniciando en la actividad física. Había quienes disponían de equipo y otros no, pero la hacían con tal intensidad y con tal falta de orientación que terminaban lesionados”.



El docente universitario contó que los tutoriales de ejercicio en plataformas de video se volvieron muy populares, pero estos “no son específicos por lo que no contribuyeron positivamente para que la gente haga actividad física de manera controlada”.

Antes de equipar la casa para ejercitarse es importante hallar la disciplina que más le guste. Foto: Pixabay



Según un estudio impulsado por Concha en la universidad que trabaja, los ecuatorianos durante el tiempo de confinamiento aumentaron su peso en tres y cuatro kilos. Esto debido a que la motivación para hacer ejercicio fue descendiendo a medida que avanzaba la pandemia.



En cuanto a las máquinas ejercitadoras, el deportólogo cree que son una muy buena opción. Las caminadoras, bicicletas estáticas, los equipos de musculación “son aliados importantes para hacer actividad física y esto se ve facilitado porque lo tiene en casa”, apunta el especialista. Y señala que “no hay ninguna contraindicación, en términos de actividad física, ni para niños, ni adultos, ni para adultos mayores. Lo único que se debe tener en cuenta es la intensidad y el volumen del entrenamiento".



Es importante conocer que los niños que quieran ejercitarse deberán hacerlo con una intensidad distinta a la que se ejercita un joven o un adulto mayor. La ventaja de los equipos que se adquieren para el hogar es que la mayoría se presta para un uso familiar.



“Aunque hay que reconocer que un alto número de personas que han comprado estos equipos comienzan con mucho entusiasmo a utilizarlos y a las pocas semanas o meses terminan arrumados en alguna esquina de la casa”, según Concha.



Con esto coincide la holistic trainer Victoria Salomé Barahona. Ella aconseja que antes de adquirir equipo para usar en casa se debe encontrar la disciplina con la que la persona se siente a gusto.



Y para vincularse con ejercicio que más le atrae, Barahona sugiere realizar los entrenamientos gratuitos que se ofrecen en diferentes disciplinas y en el momento que se decida por una “se puede realizar la inversión porque los implementos y las máquinas son costosas”.



La entrenadora afirma que se debe concientizar sobre la importancia de la desconexión que permite el ejercicio. “Necesitamos estos espacios para relajarnos y desconectarnos. Es importante regalarse tiempo solo para ti, para darte salud”.

Los equipos de TRX también son una buena opción para el entrenamiento en casa. Foto: Instagram fitnats_training



Recomendaciones a tener en cuenta para adquirir máquinas ejercitadoras



El deportólogo Romero opina que primero se debe analizar las necesidades. Por un lado, analizar el espacio de la casa. “Si quiero empezar a caminar no es necesario comprar una gran caminadora como las de gimnasios, si no una que se cómoda y que sí vaya a utilizar”.



También sugiere que el ejercicio que se realice sea progresivo. “Debo empezar caminando, luego trotando y finalmente terminaré corriendo”.



Oscar Concha recomienda las caminadoras porque existen en el mercado unas con motores más potentes y son menos voluminosas. Además, reconoce que el caminar es una de las mejores actividades.



En lo que tiene que ver con la musculación, los equipos de resistencia con ligas conocidos como TRX (por sus siglas en inglés Total Body Resistance) también son una buena alternativa para entrenar en casa.



Patty Pachón considera que para tener equipo en casa es importante estar consciente del espacio con el que se cuenta en casa y del presupuesto. Asimismo, ella señala que se debe considerar los objetivos. Para ejercicio cardiovascular sugiere una caminadora, una bicicleta estática o una máquina elíptica.



Las máquinas multipropósitos también son una gran alternativa porque se pueden realizar varios ejercicios integrados, pero insiste en que dependerá del espacio con el que se cuenta.



Victoria Salomé Barahona apunta que el ejercicio que se haga en casa también debe ser supervisado por un profesional. Ella sugiere las caminadoras, bicicletas estáticas o elípticas ya que son recomendadas dentro de la pirámide de entrenamiento cinco veces a la semana.

Barahona dice que antes de comprar cualquier equipo es importante probar diferentes disciplinas para hallar la que mejor va con la persona.