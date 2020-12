El maquillaje para navidad y fin de año se enfoca en los ojos

Después de un año lleno de sucesos negativos, las celebraciones navideñas y de fin de año son un pequeño bálsamo. Si bien las reuniones deben limitarse a las personas más cercanas, son una oportunidad para lucir estilos festivos que eleven el ánimo.

El maquillaje es uno de los elementos claves, pues ilumina el rostro y ayuda a resaltar la belleza. También puede aportar diversión si se escogen colores vibrantes o escarchados.



A lo largo de 2020, las personas se han maquillado menos, debido al teletrabajo y al uso de mascarillas, pero también ha habido mayor interés por aprender automaquillaje en clases en línea. En esto concuerdan las maquilladoras Rossana Costales y Stefany Tejada. Estos nuevos conocimientos se verán aplicados en las fiestas de diciembre.



Costales dice que en las festividades no faltan el brillo, los metalizados, los verdes y los rojos. Tejada, por su parte, cuenta que también se suele ver el uso de tonos complementarios, principalmente del rojo y el verde, pues son los colores de la época.



En esta época, además, se verán otros colores festivos, como el azul. Estos se pueden aplicar con diferentes técnicas en los párpados, como delineados superiores o inferiores, ahumados y diferentes tipos de sombreados.

Para quienes quieran darle calidez a la mirada, Tejada recomienda sombrear o delinear con rojos el párpado superior y delinear con verde el párpado inferior. Mientras tanto, quienes prefieren darle un aire de misterio a su imagen, pueden optar por enmarcar sus ojos con verdes oscuros.



Costales recomienda no usar pestañas postizas, pues actuarán como una cortina que tapará el trabajo del sombreado y el ‘glitter’, que se usa mucho en estas fiestas.



En su lugar, aconseja rizar las pestañas y aplicar varias capas de máscara con efecto de volumen y alargamiento de pestañas. Si de todas formas se usará pestañas postizas, Costales cree que las de tamaño pequeño o las que tienen acento en la parte externa de los párpados son la mejor opción.



En cuanto a las cejas, ahora se prefiere un estilo más natural. Se les puede agregar volumen al peinarlas hacia arriba y rellenar los huecos con una sombra para cejas.

Desde hace un par de años, la tendencia en piel es más ligera. Usar correctores, para tapar zonas que necesitan más cobertura, como las ojeras, es de ayuda. Para el resto del rostro se puede aplicar una crema o protector solar con color o una base ligera. “Al usar mascarilla necesitamos matificar con polvo”, aconseja Costales, para evitar la transferencia de la base al cubrebocas.



Para las pieles que han perdido la flacidez o muestran sus primeras arrugas, Tejada aconseja usar productos y técnicas que no recarguen el rostro, pues tendrá un efecto contraproducente al resaltar los signos de la edad.



El iluminador puede ser un aliado a toda edad si es que se lo usa para resaltar las partes favoritas del rostro. Tejada indica que se lo puede aplicar debajo de la ceja, en la parte alta del pómulo y sobre el arco de cupido de los labios.



Para la boca, los colores neutros se mantienen todavía en tendencia. Sin embargo, en esta época, las personas prefieren los colores vino, rojos y frambuesas, porque son simbólicos de la Navidad.



En cuanto a los cuidados extras, no se puede olvidar el uso de bloqueador, aún cuando la exposición sea a iluminación de interiores. Esta, al igual que el Sol, puede causar manchas en la piel si no está protegida.