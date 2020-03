Los mapas del covid-19 son utilizados por piratas informáticos para infectar computadoras

LEA TAMBIÉN

El covid-19 sigue causando estragos en la salud de las personas, en la economía mundial, en el turismo y ahora en la ciberseguridad personal. Para revisar el avance del brote por el mundo se elaboraron varios mapas que registran el número de casos del nuevo coronavirus y el lugar en el que se encuentran, pero los piratas informáticos se están aprovechando de esto.

La Agencia de Cyber Seguridad Nacional de Reino Unido (NCS) publicó en su página web una investigación acerca de los malwares que se están utilizando para infectar computadoras y robar información. Quienes acceden a los mapas del covid-19 a través de otros portales que no están verificados son los afectados.



Los piratas diseñan sitios web relacionados al covid-19 y le piden al usuario descargar una aplicación para tener acceso a las cartografías del registro de la enfermedad. Sin embargo, hacer eso no es necesario, los planos que ofrecen información respecto del covid-19 ingresan directamente sin necesidad de descargar herramienta alguna.



Cuando la personas descarga lo que le pide el portal falso, automáticamente en la computadora se instala un software malicioso identificado como AZORult. Shai Alfasi, investigadora de seguridad cibernética de Reason Labs descubrió al malware.



“El malware AZORult recopila información almacenada en navegadores web, en particular cookies, historiales de navegación, ID de usuario, contraseñas e incluso claves de criptomonedas”, recoge la NCS.



Con la información robada mediante el malware, los ciberdelincuentes pueden tener acceso a tarjetas de crédito, credenciales de inicio de sesión y todos los datos que se alberguen en el computador.



El AZORult, según menciona la publicación del NCS, es una herramienta utilizada para recopilar archivos confidenciales. Además, es capaz de generar cuentas de administrador ocultas en las máquinas que infecta para dar acceso a conexiones a través de escritorios remotos.



La investigadora Alfasi señala que el malware generalmente está incrustado en el siguiente archivo Corona-virus-Map-com.exe. Al ingresar se encuentra diversa información relacionada al covid-19 entre la cual está el ‘mapa de infecciones’ similar al elaborado por la Universidad de Johns Hopkins.

Para evitar ser pirateado la NCS sugiere utilizar un antivirus y prestar más atención a los portales que se ingresa para estar informado sobre el coronavirus. Además, acceder solo a paneles verificados que no pidan instalar aplicaciones.