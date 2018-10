Manu elegido 'promesa' de 50 mejores restaurantes de América Latina

LEA TAMBIÉN

El mesón Manu, de la chef Manu Buffara, ubicado en la ciudad brasileña de Curitiba, ganó hoy (18 de octubre dle 2018) el premio Miele One To Watch, de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica 2018, por su originalidad, técnica y sofisticación, informaron los organizadores.

El Miele One To Watch Award reconoce a un restaurante con gran potencial para ingresar a la lista de los 50 mejores de América Latina en los próximos años y en la sexta edición el reconocimiento fue para Manu, cuya creadora recibirá el galardón el próximo 30 de octubre en Bogotá.



"Es un honor dar la bienvenida a Manu en la familia, ya que sabemos que el restaurante se ha ganado la reputación de ser uno de los destinos gastronómicos más prometedores de Brasil", dijo el editor del grupo Latin Americas 50 Best Restaurants, William Drew.



A juicio de Drew, la historia de Manu resulta "emocionante" por estar en Curitiba, capital del estado de Paraná, en el sur del país, lejos de los principales centros gastronómicos de Sao Paulo y Río de Janeiro, y reconocer la riqueza culinaria de la región.



Buffara, hija de un granjero, heredó de su padre el amor por los productos locales y el manejo cuidadoso de los ingredientes que se han convertido en una parte esencial de la filosofía de su mesón.



Por ello, el menú lo creó a partir de ingredientes del sur de Brasil y en él presenta platos de autor que incluyen el macarrón de maíz y el plato "ostras", con fresas nativas y lima "raspadinha".



"Este premio ayudará a usar mi voz para beneficiar a toda la comunidad detrás de los productos que utilizamos en Manu. La cocina tiene el poder de transformar a las personas y las ciudades", comentó por su parte la chef.



Como antesala a la ceremonia en la que se conocerán los 50 Mejores Restaurantes de América Latina se han dado a conocer el premio Diners Club Lifetime Achievement, a Maria Elena Lugo Zermeño y Gerardo Vázquez Lugo, de Nicos, en Ciudad de México, y el de mejor chef femenina de Latinoamérica de 2018, a Pía León, de Central, y Kjolle, en Lima.

En las anteriores ocasiones los restaurantes ganadores del Miele One To Watch Award fueron Remanso do Bosque (Belém, Brasil), Ambrosía (Santiago de Chile), I Latina (Buenos Aires), Alcalde (Guadalajara, México) y Oro (Río de Janeiro).