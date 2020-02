En Manta se realizará una campaña para no contaminar las playas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una funda biodegradable será entregada a los turistas que visiten las playas de Manta (Manabí) para este feriado de Carnaval, que se desarrollará entre 22 y el 25 de febrero del 2020.

La iniciativa busca mantener limpia la playa de desechos, como botellas, sorbetes, latas, fundas y otros tipos de basura, que en la mayoría de los casos terminan en el océano y afectan a las especies marítimas.



Esta campaña es realizada por el Municipio de Manta y ya se ha difundido a través de las redes sociales para que los turistas conozcan la iniciativa y se acerquen a los puntos de entrega, que estarán ubicados al ingreso de los balnearios.



Se tiene previsto que durante los cuatro días de asueto se entreguen 100 000 fundas ecológicas, en las que se podrá almacenar hasta 7,5 kilogramos.



En las bolsas se puso un mensaje que dice que si los turistas almacenan los desperdicios y luego los depositan en basureros, que se han instalado en las playas, se podrán salvar a 500 especies marítimas.



Según el Departamento de Higiene del Municipio de Manta, en el feriado de Carnaval del 2019 se recolectaron 44,26 toneladas de basura.

[HOY]

Durante la jornada de limpieza de fuentes hídricas "Mi playa limpia 2020.1", con más de 100 voluntarios recolectamos 2000 kg. de desechos en Playita Mía y playa Los Esteros del cantón Manta. Gracias a la articulación de @mingasporelmar y @Municipio_Manta. pic.twitter.com/T7RfTc2EUn — Ministerio del Ambiente Manabi (@MAE_Manabi) January 26, 2020

Desde enero de este año, el Municipio realiza una campaña en las playas para concientizar a las personas sobre las acciones positivas en pro de cuidar el ecosistema. Entre esas, mantener los desechos sólidos en funda, tener a las mascotas con sus respectivas correas, controlar el volumen de los parlantes y evitar el consumo de drogas y alcohol. Además, a los comerciantes se los incentivó a no usar el megáfono.



“Con estas actividades, el Municipio busca que la gente tenga una conciencia ambiental con prácticas enfocadas en la prevención de la contaminación”, dijo Diana Cevallos, directora de Control Territorial del Municipio de Manta.



Martha Alcívar es comerciante en el balneario Playita Mía. Ella afirmó que la iniciativa es positiva porque luego de los feriados, las playas quedan destruidas y los comuneros y el Municipio deben hacer mingas. “Me he dado cuenta de que la visión de los visitantes está cambiando. Ahora ya no piden sorbetes ni fundas. Eso es bueno para el ambiente y para nosotros que convivimos con el mar a diario”.



En el feriado por el Día de los Difuntos (noviembre del 2019) luego del concierto del intérprete de la ‘Camisa Negra’, Juanes, los turistas tuvieron la iniciativa de recoger la basura que se generó en la playa El Murciélago, una de las más visitada por los viajeros.



Para este feriado de Carnaval se tiene previsto que en Manta se realicen espectáculos como la elección de la Reina del Carnaval, en la playa Santa Marianita; el concierto del artista colombiano Sebastián Yatra, autor de temas como Un año; la agrupación cubana, Gente de Zona, entre otros.