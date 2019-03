Manny Manuel: 'Yo no estaba borracho, tomé ansiolíticos'

LEA TAMBIÉN

El cantante puertorriqueño Manny Manuel aseguró hoy que no actuó borracho en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y atribuyó su comportamiento a que había tomado unos ansiolíticos antes de actuar porque había recibido "noticias familiares difíciles desde Puerto Rico".

El artista hizo estas declaraciones durante la presentación, en rueda de prensa, de su próximo concierto en el Carnaval de Güímar (Tenerife, archipiélago español en el Atlántico), y en la que reconoció "que cometió un error" y que tiene "muchas cosas que enmendar".



El cantante fue expulsado el pasado 24 de febrero del escenario en el que actuaba durante el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria debido al estado que presentaba. "Me sentí avergonzado, muy triste y deprimido. Pasé por unos días muy difíciles, no fue mi intención lo que pasó", reiteró.



En este sentido, el cantante agradeció el apoyo "masivo" que ha recibido, así como el "cariño, el respeto y la compasión" del público canario, y aseguró que el 30 de marzo no cantará con la garganta, "sino con el alma".



"Es increíble cómo han digerido y analizado la situación, no aplauden lo sucedido, pero le han tendido una mano al que está en el suelo y lo han levantado", apuntó Manny Manuel.



El artista hizo hincapié en que llegó a Canarias "a cantar y a traer alegría", y agradeció a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, que haya "creído y confiado en él".



"Puerto Rico les está sumamente agradecido por todo el apoyo que le han dado a su hijo, y pronto tendrán a muchísimos turistas puertorriqueños visitando sus islas, porque quieren conocerlos y sentir el mismo cariño que me han brindado", declaró.