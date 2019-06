Una manada de catorce leones del Parque Kruger en Sudáfrica se escapó

LEA TAMBIÉN

Una manada de catorce leones escapó del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica y ha sido localizada en una zona minera próxima, donde los felinos están siendo vigilados por las autoridades locales, a la espera de que se les pueda llevar de vuelta a la reserva natural.

El Departamento de Desarrollo, Medioambiente y Turismo de Limpopo, la región donde se encuentra el parque, se dio cuenta de la falta de los leones este jueves 6 de junio de 2019, pero, según informó hoy, "no hay nada de lo que alarmarse" porque los animales están localizados.



"Mandamos a dos de nuestros equipos de guardabosques a donde habían divisado a los leones y consiguieron encontrarlos", declaró a la cadena local News24 el portavoz de este departamento, Zaid Kalla.



"Están siendo observados, pero no podemos transportarlos mientras estén despiertos, así que es importante que les disparemos un dardo" con un sedante, dijo Kalla al portal Times Live.



A pesar de que las autoridades locales de Limpopo buscan devolverlos al Kruger, el servicio de Parques Naturales de Sudáfrica afirma que no están seguros de que la manada pertenezca a esta importante reserva.

"Las indicaciones nos muestran que la manada estaba establecida en esta área desde hace un tiempo y el departamento, que es la autoridad en Limpopo, lo sabía. El departamento nunca tomó cartas en el asunto hasta que se ha convertido en interés público", afirmó el portavoz del servicio de Parques Naturales de Sudáfrica Isaac Phaahla al Times Live.

Kruger es el parque de mayor extensión de Sudáfrica, con unos 19 000 animales, y alberga la mayor población de rinocerontes y elefantes, además de ser uno de los principales atractivos turísticos del país, visitado por más de 1,5 millones de personas cada año.