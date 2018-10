El uso de apellidos manabitas se suma a la campaña #ManabíSinSorbete

LEA TAMBIÉN

'Busque su apellido y únase a la campaña'. Ese es el gancho que lanzó el Gobierno Provincial de Manabí para captar el interés ciudadano. En su página de Facebook, la entidad invita a los manabitas a que identifiquen su apellido y se sumen a #ManabíSinSorbete.

Así aparecen 'Los Palma no utilizamos sorbete', los Zavala, los Morales, los Zambrano, los Marcillo, los Mendieta, los Mendoza, los Chica y una infinidad de apellidos.



El sábado 27 de octubre del 2018 empezó la prohibición del uso del sorbete y también arrancó la campaña #ManabíSinSorbete promovida por la Prefectura.



Desde el domingo 28 de octubre de 2018, los seguidores podían encontrar su apellido para compartir y sumarse a la prohibición del plástico. La publicación ha sido compartida y comentada por los usuarios que siguen pidiendo que se incluyan más apellidos manabitas.



Según Leonardo Hidalgo, director de Gestión Ambiental de la Prefectura, esta iniciativa forma parte del proyecto de concientización ante la prohibición del uso de sorbetes plásticos que inició el pasado sábado.



La medida rige de acuerdo a la ordenanza provincial aprobada en septiembre pasado. Tiene como objetivo “reducir y paulatinamente erradicar el consumo de productos plásticos y de poliestireno expandido de un solo uso o desechable provenientes de materia prima nueva”.



La difusión de la campaña inició en agosto, tras el diálogo que el Gobierno Provincial tuvo con los municipios, con las empresas de plásticos y diferentes entidades que trabajan en el tema de preservación del medio ambiente.



“Nosotros hicimos un estudio para determinar cuántos desechos hay en la provincia y dentro del estudio se reveló que en Manabí se generan 900 toneladas de basura al día”, indicó Hidalgo.



Dentro de esa evaluación se encontró que una gran parte de desechos son sorbetes, tarrinas y fundas. En Manabí, un restaurante de la zona costera en promedio usa entre 15 000 a 20 000 sorbetes al año.



Sin embargo, los sorbetes no son los únicos plásticos que se prohibirán. La ordenanza establece plazos posteriores donde se restringe el uso de platos, vasos, tarrinas, envases, contenedores, cubiertos, cucharas y fundas plásticas.



En la ordenanza aprobada en septiembre también se contempla sanciones de uno a cinco salarios para los establecimientos comerciales y de servicio que no se acojan a la regulación. Los plazos para dejar de usar y comercializar plásticos van desde 30 días hasta cuatro años, desde la vigencia de la ordenanza.



-Sorbetes plásticos tenían un plazo de 30 días



-Cucharas plásticas, un plazo de 24 meses para dejar su uso.



-Platos, vasos, envases, contenedores e pliestireno expandido, 36 meses



-Fundas plásticas, 42 meses



-Fundas oxo-degradables, 48 meses