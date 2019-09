Maluma rinde tributo a José José cantando El triste

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Maluma decidió homenajear a uno de los grandes músicos de Latinoamérica tras su muerte. En redes sociales, el cantante colombiano difundió un video en el que aparece cantando El triste de José José, quien falleció el pasado 28 de septiembre del 2019 en Florida.

En un video que dura un poco más de tres minutos Maluma, acompañado de otra persona que toca la guitarra, interpreta el icónico tema del Príncipe de la Canción, quien perdió la lucha contra el cáncer.



"Con mucho respeto me atreví a hacer esto. Descansa en paz maestro. Música que vivirá para siempre", escribió Maluma en el texto que acompaña su video y que en solo 17 horas logró más de dos millones de reproducciones.

La publicación de Maluma logró varios comentarios positivos y más de 720 000 'me gusta' en Instagram. Sin embargo, no estuvo libre de polémica, pues algunos usuarios criticaron al intérprete de Borró cassette y aseguraron que su voz no se acercaba a la de José José y que presentaba problemas para lograr una respiración adecuada que le permita cantar bien el tema.



"Primero que se la aprenda, porque eso sí que es falta de respeto, atreverse a cantar tremendo himno sin saberse la letra", escribió una usuaria identificada como @cass_fourniere. "Si te escucha se muere por arruinar una gran canción. Él sí luchó por ser el príncipe y tener buenas canciones con sentido, saber qué era el amor y el desamor, no porquerías de canciones sin sentido", comentó por su parte @luhdez9

Otros usuarios defendieron a Maluma. "Él no estaba en un concurso de imitación, no tiene por qué cantar exactamente igual si no es su tipo de voz. Obvio no sería lo mismo", escribió @Colarinewolf.