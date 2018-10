Maluma es el hombre más sexy del 2018, según la revista People en Español

LEA TAMBIÉN

La revista People en Español eligió al cantante colombiano Maluma como el hombre más sexy del 2018. El propio medio dio a conocer su elección en su edición de octubre, en la que también entrevista al intérprete de Felices los Cuatro.

Según People es sencillo responder a por qué eligió al cantante colombiano como el hombre más sexy del 2018. "Durante los siete años que lleva sobre los escenarios no solo ha logrado sumar más de 30 millones de seguidores en las redes sociales, también ha acumulado reconocimientos como cuatro Premios Juventud, un Latin Billboard y dos Kids Choice Awards Colombia", reseña en su sitio web.



People destaca que nueve de las canciones de Maluma "se han perfilado en los primeros lugares de la lista Latin Airplay de Billboard", pero Maluma sueña con más.



En entrevista con People en Español, Maluma habló sus ambiciones a futuro y su familia. Dijo estar "feliz, mas no conforme" con todo lo que ha logrado y se definió como una persona "ambiciosa" que quiere ganar los Grammy tanto en su edición latina como en la estadounidense.



Además, Maluma contó que quiere colaborar con intérpretes reconocidos a nivel mundial como Justin Timberlake y Ariana Grande y que no trabaja "por fama ni dinero, trabajo por el amor que le tengo a la música". Según él, este es el principal favor de éxito de su carrera.



Contó también que le gusta estar con su familia, compuesta por sus padres Luis Alfonso Londoño y Marlli Arias y su hermana Manuela con quienes comparte ocasionales almuerzos y cenas. Dijo que un aspecto negativo que tiene su carrera es que "los ratos que quisiera compartir con mi familia no son tantos, tengo una casa que nunca visito".



En Instagram, la revista People en Español difundió un breve video de su entrevista con Maluma. En el clip, el intérprete habla de su relación con Natalia Barulích.