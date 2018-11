Maluma anunció en sus redes sociales que dejará la música por un tiempo

LEA TAMBIÉN

Maluma necesita un tiempo para alimentar su espíritu y por eso dejará la música, al menos temporalmente. Así lo confirmó el propio artista en un video en vivo realizado en su cuenta de Instagram en el que aprovechó para hablar con sus por su apoyo en los dos conciertos que realizó fanáticos y agradecerles en Uruguay y Argentina, la segunda semana de noviembre del 2018.

“Gracias a toda mi gente, de Argentina, de Uruguay, gracias de verdad por tanto amor”, así se inició el mensaje del cantante de Felices los cuatro. “Se viene un descanso para mí. Necesito alimentar mi espíritu. Me voy a concentrar a trabajar en mí, que creo que es necesario también. Me voy a reportar de vez en cuando, saben que nunca me olvido de ustedes”, continuó el artista urbano.

El descanso del cantante, nacido en Medellín, llega tras una semana llena de conciertos y reconocimientos. De hecho, el colombiano fue uno de los grandes ganadores de la gala de los premios Grammy, realizada el pasado 15 de noviembre del 2018. Además, este año también fue uno de los interpretes de la canción del Mundial de Rusia 2018 de una marca de refrescos.

La carrera de Maluma se inició en el 2011 cuando lanzó su tema Farandulera, desde ese momento su éxito ha crecido. En total suma tres álbumes de estudio: ‘Magia’ (2012), ‘Pretty boy, dirty boy’ (2015) y ‘F.A.M.E’ (2018). Además, en su carrera destacan sencillos como: Borró cassette, Cuatro babys, Felices los cuatro y corazón.