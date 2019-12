Maluma celebra su 'año maravilloso' en un festival musical con su fundación

LEA TAMBIÉN

El cantante colombiano Maluma realizó este miércoles 11 de diciembre de 2019 en su natal Medellín un festival musical con 170 jóvenes de su fundación El Arte de los Sueños, con los que compartió tarima para exaltar su talento y la transformación de sus vidas.

El evento "Medellín, Ciudad de Soñadores", que combinó distintas expresiones artísticas, le permitió al reguetonero volver a cantar en su ciudad y celebrar un 2019 que consideró "maravilloso".



"Ha sido un año maravilloso. Me llegaron cosas que jamás pensé que me iban a llegar, colaboraciones con los artistas más grandes a nivel mundial y la nominación al Grammy", expresó Maluma a periodistas antes del show.

El intérprete de Qué pena y Mala Mía indicó que su éxito profesional son "momentos que tenían que llegar con el trabajo fuerte".



Por el Grammy anglo en la categoría Mejor Disco de Pop Latino el colombiano se enfrentará a Vida de Luis Fonsi, Montaner de Ricardo Montaner, #ELDISCO de Alejandro Sanz y Fantasía de Sebastián Yatra.

"Me da mucha felicidad, he trabajado mucho por eso. La gente ha sido testigo de todo el trabajo arduo", apuntó sobre la nominación.



El artista de 25 años, que este año grabó con Madonna los temas Medellín y Soltera, apareció en el Jardín Botánico con un vistoso traje amarillo para presenciar el espectáculo organizado por su fundación, que incluyó canto, baile y segmentos tipo Stomp.



"Estoy muy feliz con todo lo que está pasando con mi fundación. Estoy en plena gira en México y saqué el tiempo para venir a acompañar a los niños", comentó.



La fundación El Arte de los Sueños trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante expresiones artísticas como composición, instrumentación, canto, producción, danza y pintura.



Luego de emocionarse con la actuación de los "soñadores" y de reverenciarlos, Maluma interpretó algunos de sus éxitos como Felices los Cuatro, HP y 11 PM en un formato acústico para mostrar una versión más reposada.



"Prefiero cantar aquí que en cualquier parte del mundo", le dijo al público, y afirmó sentirse "orgulloso" de llevar la bandera colombiana por el mundo.

"Ya en el exterior no hablan de Pablo Escobar, sino de Maluma, J Balvin y otros artistas", subrayó el cantante.



Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma, adelantó que el próximo año empezará a trabajar en una nueva producción discográfica, pues disfruta estar "metido en el estudio haciendo nueva música".



"Yo sé que toda la gente todavía está muy metida en mi álbum 11:11, pero ya quiero preparar mi próximo álbum, soy un enfermo por estar en el estudio 24 horas del día", apostilló.

El reguetonero, que pasará unos días en su país celebrando en familia la Navidad, prefirió no hablar de su relación con la modelo Natalia Barulich y sobre las razones del rompimiento, por lo que simplemente dijo: "No lo sé, pregúntele a ella".