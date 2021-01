Maluma celebra su cumpleaños 27 con disco sorpresa y un cortometraje

El artista colombiano Maluma celebró su cumpleaños este jueves 28 de enero del 2021 en Miami con el lanzamiento de un minidisco sorpresa titulado '#7DJ (7 días en Jamaica)', acompañado de un cortometraje filmado en la isla caribeña.

Maluma presentó su producción en una fiesta a la que asistió Efe, durante la que explicó cómo nació la idea de su propuesta artística con toques ecológicos, que incluye, además de la música y el corto, una exhibición de arte plástico con fines benéficos.



"Tengo 27 años ya. Estoy cucho (viejo) pero sigo siendo muy feliz", dijo Maluma al contar que estaba lanzando a su "quinto hijo".



"Es un proyecto que llevo tiempo trabajando en él. Se trata de un disco que iba a salir antes de Papi Juancho (su disco anterior), pero llegó la covid y no pude hacer los vídeos; por eso decidimos atrasarlo", explicó.



La idea de '#7DJ' nació durante un viaje de una semana a Jamaica que Maluma hizo con un grupo de amigos hace más de un año, aunque el artista llevaba varios días usando las redes para crear conmoción entre sus seguidores al publicar fotos con el nombre del disco en el vientre de una mujer. Muchos llegaron a pensar que se trataba de un embarazo.



"Esos siete días en Jamaica ocurrieron en un momento en que necesitaba escapar y descomprimir, pues tenía siete años trabajando en mi carrera sin parar y me estaba preguntando si debería seguir haciendo música", reveló el artista durante una fiesta en la que combinó la salida al mercado de su proyecto y su cumpleaños número 27.



"Pensé mucho y regresé transformado, completamente inspirado y convencido de que la música no es solo lo que hago, sino que es parte de mí, de cómo vivo y cómo interpreto mis experiencias", agregó.



El viaje le sirvió de inspiración para componer durante la pandemia y el resultado fueron siete canciones con una base de reggae, con acentos de reguetón.



El álbum '#7DJ' tiene dos colaboraciones con grandes del reggae: Ziggy Marley y Charly Black. La música fue grabada en vivo por artistas jamaiquinos a cargo de trompetas, saxofón, bajo y percusión.

La producción estuvo a cargo de Édgar 'Edge' Barrera, Johany Alejandro Corral 'Nyal' y The Rude Boyz.



Con títulos como Tónika, Love, Chocolate, Agua de Jamaica, Desayun-Arte, La burbuja y Peligrosa, los temas también son la banda sonora del cortometraje, que consiste en la historia de un hombre (Maluma) que llega a la isla, se enamora, vive una corta relación y sufre por amor.



La innovadora propuesta audiovisual, que está en el canal de YouTube de Maluma, estuvo a cargo de la productora 36 grados, con sede en la ciudad colombiana de Medellín. El cortometraje, grabado en su mayoría en Jamaica, puede ser separado como vídeos musicales que acompañan cada canción.



Fuentes de la productora contaron a Efe que todos los videos fueron filmados en la isla caribeña bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar los contagios de covid-19. Solo una parte, la porción del tema Tónika, la colaboración con Ziggy Marley, fue hecha en Los Ángeles.



El tercer elemento de la nueva propuesta artística de Maluma es la carátula del disco, que consiste en una imagen del artista colombiano Federico Uribe, conocido por usar materiales reciclados para crear cuadros 3D y esculturas.



De hecho, Maluma hizo su celebración en una exposición "pop up" temporal de la obra de Uribe, que incluye la imagen del artista.



Su cuadro, al igual que otras obras de Uribe, fueron puestos para subasta y "hacen reflexionar sobre lo que le estamos haciendo al planeta", indicó. Una porción de las ventas de las obras será donada a las organizaciones colombianas Fundación amigos del mar, Jardín botánico de Cartagena y Stand Up Providencia.