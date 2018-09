Maluma cambia de look y es comparado con algunos personajes públicos

LEA TAMBIÉN

El cantante colombiano Maluma se cortó parte de su barba y causó revuelo en redes sociales. Fue comparado con varios personajes famosos como el hijo de Eugenio Derbez y Espinoza Paz (cantante mexicano).

El autor de mala mía, felices los cuatro, entre otros éxitos tenía una barba con bastante volumen y decidió cambiarla por un estilo diferente. Con rostro renovado se presentó en la gala de los premios MTV VMAs 2018.



En la premiación fue comparado con Vadhir Derbez, hijo del reconocido comediante mexicano y unas de las personas más seguidas en redes sociales (Instagram 35.6 millones de seguidores) por toda su trayectoria artística como presentador, actor, entre otros papeles.

Los fans de Maluma en redes comentaron que "está muy lindo" "le queda ese look" "regresó a su estilo", pero no todos compartían el nuevo corte ya que dicen "te quedaba más la barba" "regresa al look anterior".



Otro de los personajes con el que los usuarios de redes sociales compararon al reguetonero fue el cantante Espinoza Paz, cuya figura es famosa por su estilo 'fashon'.

Las redes sociales de Maluma se llenaron de ‘likes’, ‘me encanta’ y comentarios positivos por el nuevo cambio. Con los 35,6 seguidores sin duda es un artista más posicionado en Internet. En un video que publicó en su Intagram el día de ayer, 22 de septiembre de 2018, recibió 5 956 mensajes a los cuales dijo sentirse agradecido.