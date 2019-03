Maluma adelanta que colaboración con Madonna 'es algo bonito, algo especial'

LEA TAMBIÉN

El cantante colombiano de música urbana Maluma adelantó este miércoles 6 de marzo del 2019, en San Juan, donde anunció que se presentará el próximo 9 de noviembre del 2019, como parte de su gira Maluma World Tour, que la colaboración que publicará próximamente con Madonna será "algo bonito, algo especial" y en "lo personal, algo gigante".

"Eso es un sueño. Ya no se puede tapar el Sol con un dedo. Estuve con ella en Londres, luego en Los Ángeles, y lo que puedo decir es que estamos cocinando algo bonito, algo especial, que en lo personal es algo gigante", sostuvo Maluma en una rueda de prensa en el Coliseo de Puerto Rico, donde hará su presentación de noviembre.



"Siempre he sido admirador de Madonna. Siempre he dicho que el rey del pop es y siempre lo será Michael Jackson y la reina es Madonna. Compartir con ella en el estudio ha sido algo muy bonito", agregó Maluma, quien el pasado 23 de febrero del 2019, compartió en su cuenta de Instagram una foto con la artista estadounidense.



"Es algo que me llevo en el corazón, y espero que pronto les pueda dar más noticias al respecto. Volvemos a lo mismo: Los sueños se hacen realidad y esto es un capítulo más que se está cumpliendo", abundó Maluma.



El artista colombiano aprovechó su visita a Puerto Rico para recoger ayer el premio de Compositor del Año de parte de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) por sus temas Amigos con derechos, Clandestino, Corazón, El préstamo y Mala mía.



Al momento, Maluma cuenta con tres producciones Magia (2012), Pretty Boy Dirty Boy (2015) y F.A.M.E. (2018). Este último, le valió al artista de 25 años el Grammy Latino 2018 al Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo.



Igualmente, el cantante urbano ha celebrado varias giras mundiales.

Hace dos años celebró el Maluma World Tour 2017, en el que presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos y Europa vendiendo más de 1 millón de entradas, convirtiéndolo en el artista latino que más taquillas vendió por presentaciones en dicho año.



Y, en el 2018 rompió récord con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa F.A.M.E. World Tour, llenando a capacidad el Madison Square Garden, en Nueva York; el American Airlines Arena, en Miami, y The Forums, en Los Ángeles.



Es, además, el artista más joven en obtener simultáneamente el número uno y número dos en el listado "Latin Airplay" de Billboard por Sin contrato y Chantaje, respectivamente.



Hasta la fecha, Maluma tiene doce éxitos número 1 en el listado Latin Airplay de Billboard.