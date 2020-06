Mala Rodríguez se renueva para su último disco

LEA TAMBIÉN

Divertido, con mucho ritmo y con alegría es como define Mala Rodríguez a su nuevo álbum. “Es un disco que sorprende, que tiene muchos mensajes y temas universales que pueden conectar con mucha gente”, añade la cantante de rap española en una entrevista con EL COMERCIO. ‘Mala’, su sexto disco de estudio, se lanzó el 29 de mayo y cuenta con 11 temas.

Este nuevo trabajo trae un estilo diferente pero sin perder la esencia urbana y cuenta con colaboraciones de varios artistas. Para la cantante, este disco es el reflejo de lo que ella siente. “Quería compartir todas estas canciones, que yo las siento en este momento, no importa el género sino lo que tienen dentro”, añadió.



En alusión al nombre, tiene un fuerte significado para la artista. “Mala porque creo que es un álbum debut, me siento nueva, me siento más fuerte que nunca. Estoy viviendo un gran momento personal y creo que nunca llame así a una canción o disco y sentí que era el momento”.



‘Mala’, cuyo trabajo se inició en el 2018, fue escrito y coproducido por Rodríguez, en colaboración con varios compositores y artistas. La cantante describe algunas de sus canciones como Problema, que relata con humor e ironía el juego de amor entre un hombre con dos mujeres, tiene la participación de Lola Índigo. En Pena, con Cecilio G, ella habla de los miedos que una persona enfrenta cuando llega al amor.

Dame Bien cuenta con la colaboración de los músicos Guaynaa y Big Freedia. “Esta habla de expresarse, de bailar, de no ser de mente cerrada y es una de mis favoritas del disco”, señala la artista.



Contigo, por otra parte, es una canción que habla sobre enamorarse y es con Stylo G. Cuatro sencillos ya fueron estrenados antes del lanzamiento del álbum logrando gran recepción del público.



Mala Rodríguez también habló sobre la presencia de las mujeres en el género urbano. “Es maravilloso, es un momento genial para que una mujer haga música y cuente su historia, hay un gran público lleno de mujeres que están listas para apoyar esto”. La intérprete española invitó a que las personas escuchen las propuestas musicales que surgen porque ayudan a enriquecer la cultura.



La artista es reconocida por mezclar los sentimientos del flamenco con ritmos urbanos y traspasar barreras musicales con su estilo único, lo que le ha dado el reconocimiento como una de las voces más influyentes del género urbano y pionera en la escena urbana latina.

María Rodríguez Garrido es la primera y única mujer en ganar el Latin Grammy en las categorías de Mejor Disco Urbano y Mejor Canción Urbana. También ganó el Premio Nacional de Las Músicas Actuales 2019 en España.