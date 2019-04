¿Sigues soltero? La mala ortografía podría ser la causa

LEA TAMBIÉN

Dos estudios en páginas web de citas determinaron que las personas que cometen faltas ortográficas tienen más probabilidad de quedar solteras. Hombres y mujeres se sienten menos atraídos por las personas que no toman en cuenta las reglas ortográficas y gramaticales.

La empresa líder de citas en línea Zook hizo una encuesta a 9 000 usuarios, que incluían 850 hispanos. Del total de hombres hispanos encuestados, el 53% dijeron coordinar las primeras citas por teléfono; la misma respuesta la dio el 39% de mujeres hispanas encuestadas. Además, el 60% de las 9 000 personas encuestadas dijeron que el teléfono es el medio de comunicación de su preferencia, después de la primera cita.



"La tecnología ha cambiado la forma en que interactuamos con otras personas, independientemente del sexo, la edad o el origen étnico, y cada vez más hispanos se conectan a las páginas de citas en línea en busca de una pareja", dijo David Pedersen, gerente del departamento de comunicaciones de la organización.



Si bien, las redes sociales se han convertido en el vehículo de comunicación entre hombres y mujeres, también podría ser una barrera al momento de buscar pareja. En la misma encuesta, el 65% de las mujeres hispanas afirmó que no tendría relaciones sexuales con alguien cuya ortografía sea mala y, en el caso de los hombres hispanos, el 60% de ellos concuerdan que la mala escritura les impide ir mas allá.



Mientras que el estudio del portal web Adoptauntio analizó 200 perfiles, la mitad con faltas de ortografía y el restante, sin ellas. El resultado fue desconcertante, el 59% de los usuarios que no cometían faltas ortográficas tenían más posibilidades de tener pareja, frente al 31% que si las cometieron.



"Una falta de ortografía es un estímulo que demuestra cosas", entonces "cuántas más faltas de ortografía, más incultura tiene esa persona", subraya Mireia Cabero, psicóloga y profesora de los Estudios de Psicología y ciencia de la Universidad Abierta de Cataluña.



Por otro lado, aunque las redes sociales pueden arrojar pistas respecto a una persona, no pueden definir quién es, porque en el mundo digital prima la informalidad y el lenguaje colonial, explica Ona Doménech, directora del programa de Lengua y Literatura de la misma universidad.