La cantante ecuatoriana Maga Córdova estrena sencillo y celebra su recuperación del covid-19

En medio de la pandemia global, la cantante guayaquileña Maga Córdova estrena su nuevo sencillo Te lo buscaste, tema que cuenta con la producción de los colombianos Mango y Nabález, quienes participaron en la canción Indeciso, el ‘hit’ de Reik, J Balvin y Lalo Ebratt.

“Esta canción se escribió hace año y medio. Narra la otra cara del amor desde el despecho de un corazón roto”, reseña Córdova de 23 años, quien pasa el confinamiento en su domicilio en el Puerto Principal.

María Gracia Córdova se hizo conocer en el programa La Voz Ecuador de 2016. Confiesa que al observar que el videoclip superó el millón de reproducciones en YouTube, lo tomó como un bálsamo dentro de la emergencia sanitaria, debido a que hace dos meses su madre, Nay Arellano, fue contagiada de covid-19 y al poco tiempo, Maga también se infectó.

Video: YouTube, cuenta: Maga Córdova

“Tuve que desaparecerme de las redes sociales por un buen tiempo. Aunque fui asintomática, nos pegó muy fuerte las primeras semanas hasta aceptar el periodo de aislamiento. Por suerte ambas salimos adelante y en las últimas pruebas de coronavirus, las dos salimos negativas”, admite Córdova entre sollozos y recomienda no hacerse el valiente frente al virus.

“De una guerra se puede huir a un lugar menos conflictivo. De un virus no se puede huir, solo tomar las precauciones para no enfermar”, explica Córdova. Añade que seguirá haciendo videos en la aplicación Tik Tok para deleite de sus seguidores.



La guayaquileña dijo que en la actualidad se encuentra cómoda con el estilo musical que ha encontrado, pero que no se niega a experimentar con otros géneros que le permitirán demostrar la versatilidad de creación artística.