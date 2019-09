Una madre vendió a sus gemelos para pagar deudas y comprarse un celular

LEA TAMBIÉN

Una suma que superó los USD 9 000 recibió una mujer que vendió a sus gemelos para obtener el dinero que necesitaba para pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Según informa el tabloide británico The Sun, utilizó el dinero restante para comprarse un nuevo teléfono celular.

De acuerdo con el medio, la madre, identificada únicamente por su apellido Ma y su pareja, de apellido Wu, fueron arrestados el pasado viernes 6 de septiembre del 2019 en la ciudad china de Tzeki. El Daily Mail informa que los bebés fueron comprados por dos familias que no conocían y que vivían a más de 700 kilómetros de distancia. Los dos bebés fueron rescatados por las autoridades y entregados a sus abuelos.



Los bebés nacieron de forma prematura en septiembre del 2018 y fueron vendidos antes de llegar a las dos semanas de vida. Según los reportes, cuando los gemelos nacieron el padre no acudió al hospital y los padres de la madre, que tiene 20 años, tampoco le prestaron ayuda, por lo que la mujer vio a sus hijos como una "carga" y decidió venderlos.



Según el Daily Mail, la mujer vendió a uno de los bebés por USD 6 300 y al otro por USD 2 800. Pagó las deudas de su tarjeta de crédito y se compró un celular. Tiempo después, el padre de los niños le exigió que use el dinero para pagar deudas que él tenía por apuestas, pero la madre dijo que lo había gastado todo.

La Policía no recibió pruebas del paradero de los gemelos sino hasta julio del 2019. Entonces envió dos equipos de investigación hacia las provincias Anahui y Shandong para buscarlos. "Los dos bebés fueron hallados y sus familias adoptivas accedieron a entregarlos a las autoridades luego de que los oficiales les explicaron la seriedad del asunto", dice el Mail.