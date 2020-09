Desconsolada, madre llora después de que un solo niño llegara al cumpleaños de su hijo con síndrome de Down

LEA TAMBIÉN

En un video de TikTok que dura menos de un minuto, una madre llora desconsoladamente después de que solo un niño llegara a la fiesta de cumpleaños de su hijo, un pequeño con síndrome de Down.

La madre quedó muy dolida con el hecho y decidió hacer un video para descargarse. Hay personas que se preguntan si la pandemia de covid-19 sería la razón por la que nadie fue.



Sin embargo, esta fiesta era diferente. Ante el confinamiento, en Estados Unidos, surgió la costumbre de celebrar 'drive-by parties'. O sea, fiestas con distanciamiento social ¿Cómo funciona esto? Los invitados conducen en auto hasta la casa de la persona que está siendo celebrada. Le envían saludos y buenos deseos y se van. Y así van llegando los invitados durante un determinado periodo de tiempo.

de un niño con síndrome de Down.



“Este fin de semana preparamos una fiesta para mi hijo,que cumplió 5 años.¿Queréis saber cuántas personas vinieron?Una"

"¿Qué sucederá cuando sepa que lo están dejando fuera a propósito"

La fiesta de este niño, de cinco años, era así, pero solo un pequeño llegó para saludar. Es por esto que la madre decidió grabar un video para exponer la problemática de la discriminación social.



"Normalmente, esto sería algo malo para cualquier niño. Pero mi hijo tiene síndrome de Down... Tiene síndrome de Down. Y cuando él no entendió lo que estaba pasando, eso dolió mucho. Pero, ¿qué va a pasar cuando él se dé cuenta? ¿Qué pasa cuando él se empiece a dar cuenta que es aislado a propósito del resto? ¿Por qué?", es el corto pero contundente mensaje de esta madre.



Tras la grabación de este video, consigna el diario ABC de España, muchos padres se contactaron con la mujer para ofrecerle su apoyo.