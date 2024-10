Hace unos días se volvió viral una historia en TikTok, donde una reclutadora española llamada Alba Vilches compartió una experiencia que tuvo con un joven en busca de trabajo.

“Una de las peores cosas que me ha pasado en una entrevista: que una madre quiera entrar con su hijo. Me ha pasado, y no solo una o dos veces, sino muchas”, comentó Vilches.

Más noticias

Según ella, todo ocurrió cuando llamó al candidato para una entrevista y, para su sorpresa, la madre no lo dejó entrar solo. Fue la primera vez que presenciaba algo así.

“La primera vez, estaba buscando a mi candidato, salí a una sala donde varias personas esperaban para diferentes procesos de selección. Había una señora mayor al lado de un chico, el mismo que aparecía en el currículum, así que lo llamé”, relató.

La sorprendente insistencia de la madre

Al llamar al joven, jamás pensó que la madre también se levantaría junto con él para entrar a la entrevista, algo que sorprendió a Alba, ya que nunca le había pasado antes.

“Llamé a ‘Fulanito’, y me dijo ‘sí, soy yo’. Se levantó, y la señora a su lado también, diciendo ‘soy la madre de ‘Fulanito’ y vengo a entrar a la entrevista’. Imagínense ese momento. Obviamente, le dije: ‘Mire señora, la entrevista es para su hijo, le agradecería que usted espere aquí’”, explicó Alba.

Alba trató de ser lo más amable posible, ya que la madre insistía en entrar con su hijo, argumentando que necesitaba saber qué le dirían y qué tipo de empresa era, debido a las estafas de hoy en día.

¿Entró o no entró?

“Yo soy su madre y él es mi hijo, tengo que saber dónde se mete y qué le están diciendo, porque hoy en día hay muchas estafas”, comentó la mujer, según la ‘influencer’.

Alba no podía creer lo que estaba ocurriendo, pues era una buena oportunidad para el joven, y la estaba perdiendo. Finalmente, la reclutadora le dijo amablemente: “Lo siento mucho, pero la entrevista es solo para su hijo; entra él, o no entra nadie”. Al final, nadie entró.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, criticando la actitud de la madre que hizo perder una gran oportunidad a su hijo.

“No falta la que llegue con el marido”, “Es increíble que alguien no pueda ir solo”, “Una amiga quería entrar con el novio”, “A las entrevistas se entra solo”, “No me imagino a un padre queriendo entrar con su hijo”, fueron algunos de los comentarios.