Madonna está de luto por la muerte de su 'protegido', Nick Kamen

La reina del pop, Madonna, está luto por la muerte de su amigo Nick Kamen. El modelo y cantante británico falleció a los 59 años luego de batallar con una enfermedad, menciona la BBC Mundo.

El artista británico fue considero como el 'protegido' de Madonna por ayudarle a impulsar su carrera de cantante. Ella coescribió el éxito Each time you break my heart, lanzado en 1986.



Kamen se hizo famoso al ser modelo de la marca Levis. En un comercial se colocaba unos calzoncillos en una lavandería mientras un grupo de mujeres lo miraba. Esa fue la publicidad que hizo el rostro del modelo popular.



Madonna, según recoge la BBC, en varias ocasiones hizo los coros de las canciones del modelo. La intérprete de La isla bonita decía que Kamen tenía una hermosa voz y era muy cariñoso.



En una publicación en su cuenta de Instagram manifestó su pesar por la muerte de su amigo. La cantante escribió: "Se me rompe el corazón al saber que te has ido. Siempre fuiste un ser humano tan amable y dulce y sufriste demasiado. Espero que estés más feliz donde sea que estés Nick Kamen".

Cuatro imágenes acompañaron al texto de Madonna para Kamen. En la primera imagen se los ve en blanco y negro, en lo que parece ser un estudio, junto a una consola de sonido. Las otras tres fotos corresponden cantante cuando empezaba su carrera en el mundo de la música.