Madonna cancela el quinto de sus ocho conciertos en Lisboa

La artista estadounidense Madonna canceló el concierto que iba a dar hoy, 19 de enero del 2020 en Lisboa, el quinto de los ocho que tenía previstos en la capital lusa y con los que arranca la gira europea para promocionar su disco 'Madame X'.

El promotor de los espectáculos, 'Everything is new', anunció en su página de Facebook dos horas antes del inicio del concierto que la cantante no podría salir hoy al escenario, sin explicar los motivos.



No obstante, en los últimos días la prensa lusa alertaba de que en los conciertos en Lisboa podría apreciarse que Madonna no estaba al 100% físicamente y que todavía quedaban secuelas de lesiones pasadas que ya la habían llevado a cancelar espectáculos.

La estadounidense, de 61 años, inició la gira europea el pasado domingo en el Coliseo de Lisboa y ya ha ofrecido cuatro conciertos en la capital lusa, donde todavía se la espera los días 21, 22 y 23.



La promotora no ha dado información sobre si esos conciertos también podrían ser cancelados.



Madonna lleva al escenario su disco 'Madame X', ideado cuando residía en la capital portuguesa y marcado por los sonidos del país, como el fado, y ritmo caboverdianos.



La gira, que le llevará también a Londres y París, concluirá a finales de marzo.