Madonna desmiente que quiera irse de Lisboa

La cantante estadounidense Madonna, cuyo álbum 'Madame X' salió este viernes, 14 de junio del 2019, desmintió los rumores que aseguraban que planeaba irse de Lisboa, donde se instaló en 2017, en una entrevista publicada en Portugal.

“No voy a irme de Lisboa” , aseguró la cantante en el semanario portugués Visao, con motivo de la salida su álbum 'Madame X' , inspirado en sus experiencias artísticas en la capital portuguesa.



“ Mi hijo todavía juega en el Benfica. Todavía tengo una casa allí y hago idas y vueltas. Vivo en los aviones de TAP Air Portugal” , añadió la “ reina del pop ” , quien se mudó a Lisboa para permitir a David Banda, uno de sus cuatro hijos adoptados en Malaui, entrar en la academia de fútbol del Benfica.



Desde que se instaló allí, varias polémicas han rodeado a la estrella, la última de las cuales, en marzo, desató los rumores de que podía irse de la ciudad, según la prensa portuguesa.



El equipo de rodaje de uno de sus últimos videos no fue autorizado a meter un caballo dentro de una mansión del siglo XIX en Sintra. Según varios medios, esta decisión no gustó a la cantante y amenazó con irse del país.