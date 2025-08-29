El cantante ecuatoriano Machaka alcanzó un hito en su trayectoria artística. Tras varios años de consolidación en el país, anunció que será parte de uno de los festivales más esperados y concurridos de América Latina en 2026.

La noticia causó entusiasmo entre sus seguidores y abre una nueva etapa en la proyección internacional del proyecto.

De Ecuador al mundo, Machaka llevará su ritmo a uno de los festivales más grandes de LATAM

Este festival, que reúne a decenas de miles de asistentes cada año, ha sido escenario para artistas de talla mundial. Este año estarán The Killers, Sabrina Carpenter, Peso Pluma.

Su cartel es considerado uno de los más ambiciosos de la región. Lo es por la diversidad de géneros musicales y por la importancia que da a las propuestas emergentes que marcan nuevas tendencias.

Machaka llevará su fusión andina al Estéreo Picnic 2026

En ese espacio, Machaka compartirá escenario con figuras internacionales y tendrá la oportunidad de mostrar su propuesta basada en la fusión de sonidos andinos con ritmos contemporáneos.

Su estilo combina instrumentos tradicionales con guitarras eléctricas y sintetizadores.

¿Cuándo y dónde será el Estéreo Picnic 2026?

La organización del Estéreo Picnic 2026, que se celebrará en Bogotá del 20 al 22 de marzo, incluyó a Machaka dentro de su cartel oficial junto a nombres de la industria global.

Machaka pone a Ecuador en el mapa de la música internacional

Con esta confirmación, Machaka se prepara para escribir un capítulo trascendental en su historia, llevando la identidad musical ecuatoriana a uno de los escenarios más influyentes de la región.