Macaulay Culkin habló sobre su estrecha relación con Michael Jackson

En un 'podcast' difundido este 16 de enero del 2019, el actor Macaulay Culkin se refirió a su estrecha relación con el cantante Michael Jackson, fallecido en el 2009. El actor, conocido por su rol en el filme 'Mi Pobre Angelito' dijo que tenía una buena química con Jackson.

Según Culkin, la estrecha relación pudo desarrollarse ya que tanto él como el intérprete de Thriller alcanzaron la fama a una temprana edad. El actor saltó al estrellato cuando solo tenía 10 años por su rol como Kevin McAlister en 'Mi Pobre Angelito' y dijo que el éxito del filme hizo que sucedan "muchas cosas muy grandes y muy rápidas conmigo".



Añadió que cree que Michael Jackson "se identificó con eso" pues el cantante saltó a la fama con la misma edad de Culkin a finales de los años 60 cuando debutó con el grupo The Jackson 5.

Culkin, ahora de 38 años, y aseguró que "es fácil intentar pensar o decir que era extraño", pues la diferencia de edad entre él y Jackson era de 22 años, "pero no lo fue. Para mi tenía sentido y al final nos hicimos amigos", aseguró.



Según el actor, de todo su entorno, solo Michael Jackson entendía lo que él estaba viviendo. Nadie "tenía idea de lo que estaba pasando y él pasó por la misma situación y solo quería asegurarse de que yo no estaba solo".



En junio del 2016 salió a la luz información sobre una habitación secreta de Michael Jackson. En ella, el intérprete de Billie Jean guardaba juguetes para niños y una foto autografiada de Macaulay Culkin en la que el actor le había escrito: "No me dejes solo en casa".

La imagen de Macaulay Culkin autografiada y dedicada al cantante pop: “No me dejes solo en casa”, le escribió el actor a Michael Jackson. Foto: captura.



Este hecho sacó nuevamente a debate la amistad entre Jackson y Culkin, quien en el podcast aseguró que la relación se ganó ese calificativo "simplemente porque Jackson era la persona más famosa del mundo".



El actor de 'Mi Pobre Angelito' también restó importancia a la diferencia de su edad con la de Jackson argumentando que el 'rey del pop' "era una persona sin igual" a la que además calificó de "dulce" y "divertido". "Para mi es tan normal y mundano. Sé que es un gran problema para todos los demás, pero para mi fue una amistad muy normal", aseguró.



La amistad entre Culkin y Jackson llevó al actor a testificar a favor del cantante cuando en el 2005 fue acusado de abuso de menores y posteriormente absuelto.



En el momento del juicio, Culkin tenía 24 años y dijo que en una ocasión compartió una cama con el cantante y que este nunca le hizo sentir incómodo ni molesto. El actor incluso apareció en el video musical del tema Black Or White.



Video: YouTube, cuenta: Michael Jackson



Además, Culkin es el padrino de los tres hijos de Michael Jackson: Prince Michael Jackson I, Prince Michael Jackson II y Paris-Michael Katherine Jackson. En una ocasión, el actor dijo que es "muy protector en lo que se refiere" a Paris, según el diario El País de España.