Macaulay Culkin habla sobre la última vez que vio a Michael Jackson

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor de 'Mi pobre Angelito' Macaulay Culkin, dio por primera vez detalles sobre la última vez que vio a Michael Jackson. Lo hizo en un diálogo con la revista Esquire en el que negó, nuevamente, haber sido víctima de abusos sexuales por parte del 'rey del pop'.

Con la entrevista, Culkin rompe el silencio que ha mantenido sobre Michael Jackson desde el estreno del documental 'Leaving Neverland' en el los protagonistas son Wade Robson y James Safechuck, dos hombres que aseguran que Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños.



La revista Esquire le dedica la portada a Macaulay Culkin, quien, según dice en la entrevista, quiere contar toda la verdad sobre los años que convivió con Jackson. Es conocido que ambos mantenían una relación muy cercana.

Video: YouTube, cuenta: Michael Jackson





"Él nunca me hizo nada. Tampoco le vi hacer nada a nadie", dijo tajante Culkin quien añadió que "a estas alturas no tengo motivo para guardarme cualquier información al respecto... Si tuviera algo que desvelar, lo haría sin pensarlo. Pero insisto, yo nunca vi nada", aseguró.



En la conversación, Culkin también reveló que han pasado casi 15 años desde la última vez que vio al intérprete de Billie Jean en persona. Este encuentro tuvo lugar en el baño de una corte en Santa Barbara (California) en la que se llevaba a cabo un juicio penal contra Jackson por abusos. El artista fue absuelto de todos los cargos.



Según Culkin, Jackson le dijo: "Mejor no hablemos. No quiero influir en tu testimonio". El comentario provocó la risa de ambos. Luego se abrazaron y no volvieron a verse más. El 'rey del pop' murió el 25 de junio del 2009 por una intoxicación de propofol y benzodiazepina. En ese encuentro, recuerda Culkin, Jackson se veía".

Además, Culkin dio detalles sobre cómo fueron sus años de convivencia con Jackson. Fue, según el medio, el compañero de clases que nunca tuvo. El músico se puso en contacto con el actor luego de que él grabara la película 'Mi Pobre Angelito'. Según Culkin, él y Jackson tuvieron una infancia similar, "lo que quiere decir que realmente no tuvieron una", asegura Esquire.