Macaulay Culkin ficha para la nueva temporada de 'American Horror Story'

El actor Macaulay Culkin, recordado por su rol en 'Mi pobre angelito', se incorporará a la décima temporada de 'American Horror Story', anunció este miércoles 26 de febrero del 2020 el creador de la franquicia televisiva Ryan Murphy en un video en el que apenas dio detalles de la trama de la próxima edición.

Gracias al éxito de las últimas entregas, la cadena FX renovó 'American Horror Story' para otras tres temporadas más, por lo que la serie llegará hasta la decimotercera, aunque con un reparto cambiante como viene siendo costumbre.



Culkin es conocido por dar vida al intrépido niño protagonista de las cintas 'Mi Pobre Angelito', aunque su aparición más reciente en televisión fue en la serie de Hulu 'Dollface' y en entregas televisivas de 'Kings' y 'Robot Chicken'.



Su papel en 'American Horror Story' será su primera aparición regular en una serie de televisión. Por el momento se desconoce la fecha de estreno prevista para la nueva temporada.



Por su parte, Sarah Paulson y Evan Peters regresarán a la nueva tanda de episodios después de que la pareja faltara por primera vez en la novena temporada. Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross y Finn Wittroc también participarán en la serie.



'American Horror Story' es una serie de terror en la que cada temporada tiene una trama y un escenario diferentes, como en un hotel o en un asilo.

En sus anteriores temporadas ha contado con estrellas de la talla de Lady Gaga, Lena Dunham y Penélope Cruz.



La española interpretó en 'American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace' a la diseñadora Donatella Versace.



'The Assassination of Gianni Versace' fue la segunda entrega del aclamado formato ideado por Murphy, después de que la primera, 'The People v. O.J. Simpson', cosechara encendidos aplausos por parte de crítica y público.

Con este serie, Cruz consiguió su primera nominación al Emmy mientras que Gaga ganó su primer Globo de Oro.