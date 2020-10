Una tétrica decoración por Halloween en EE.UU. recibió la visita de la Policía 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuerpos tirados en el piso, bolsas negras con cadáveres y sangre por todos lados. La escena parece salida de una película de terror, pero en realidad es la decoración por Halloween que realizó un artista en su casa.

Steven Novak transformó la parte delantera de su vivienda en una masacre falsa extremadamente sangrienta, lo que llamó la atención no solo de sus vecinos, sino de la Policía de Texas, Estados Unidos.



En un entrevista telefónica este jueves 29 de octubre del 2020, Novak dijo a NBC News que como artista siempre tiene proyectos en marcha, "así que mis vecinos siempre me ven haciendo cosas y me preguntaron cuándo iba a hacer algo para Halloween y finalmente me convencieron".

La decoración del artista Steven Novak por Halloween. Foto: Facebook Steven Novak

Steven comentó al medio que las decoraciones comenzaron con fantasmas y máquinas de niebla y "evolucionaron lentamente hacia la escena hiperreal que es ahora".

En la entrada su casa se observan maniquíes realistas cubiertos de sangre que están esparcidos, cada uno hecho para que parezca que sufrió una muerte espantosa. Una bolsa para cadáveres también está en el patio delantero junto a una carretilla cargada de miembros amputados.

La parte delantera de la casa del artista se convirtió en el escenario de una masacre. Foto: Facebook Steven Novak

Novak dijo que él mismo hace todos los accesorios y agregó que puede ser un poco costoso debido a toda la sangre falsa que utiliza.



"Cuando llueve, la sangre se va enseguida y tengo que volver a aplicarla todas las mañanas", explicó. “Mientras la gente pasa caminando con sus perros yo estoy ahí afuera lanzando galones y galones de sangre".

Novak utilizó cientos de litros de sangre falsa para su macabra decoración. Foto: Facebook Steven Novak

De acuerdo con la información, la mayor parte de sus vecinos disfruta de la exhibición, pero algunas personas de la zona no están de acuerdo. Un portavoz del Departamento de Policía de Dallas comentó a NBC News que los oficiales fueron llamados después de recibir quejas sobre la decoración.

"No hay citación, dijeron que no estaba haciendo nada malo", aseguró Novak sobre las visitas de la autoridad. "Ellos tomaron fotografías, les pareció genial", señaló.



Para sorpresa de muchos, Novak declaró que no es fanático de Halloween pero sí disfruta de decorar su casa porque le gusta "montar un espectáculo". Y para las personas que piensan que sus decoraciones son exageradas, con entusiasmo declaró que "deben esperar lo que tiene reservado para el próximo 'Día de brujas'".