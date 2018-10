Lupita Jones responde a joven trans que se suicidó tras enviarle un mensaje

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ex Miss Universo Lupita Jones respondió por medio de un video difundido en su cuenta oficial de Facebook a una joven trans que días antes de quitarse la vida le envió un mensaje. La contestación de Jones suma hasta este 11 de octubre del 2018 más de 502 000 reproducciones.

En el video, que tiene una duración de poco más de seis minutos, la ex reina de belleza pide respeto a sus opiniones y a su derecho de expresarse. Aclaró que las declaraciones que dio sobre la participación de mujeres trans en concursos de belleza son su punto de vista personal.



Jones, quien actualmente se desempeña como directora del principal concurso de belleza de México, dijo que el reglamento de Miss Universo "define claramente las condiciones bajo las cuales cada país debe aceptar la participación de mujeres transgénero y este reglamento va de acuerdo al marco legal que exista sobre este tema en cada país".



Según sus palabras, México actualmente no cumple "al 100% lo que establece el reglamento de Miss Universo y seguramente eso cambiará muy pronto". Aseguró que cuando esto suceda "con el respaldo de las leyes de nuestro país, se dará la participación en el concurso nacional a quienes cumplan con los requisitos de participación que establezca la organización de Miss Universo" y aclaró que no es ella quien dictamina las leyes de México ni las reglas del concurso que dirige.



Jones dio estas declaraciones días después de que una mujer transexual identificada como Itzel Aidana se suicidara en México. Días antes de ser hallada sin vida, la mujer difundió un video en el que arremetió contra Jones por haber criticado la participación de la Miss España 2018 Ángela Ponce en el certamen Miss Universo que se celebrará el próximo 17 de diciembre del 2018 en Tailandia.



"Por favor, fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla, porque gracias a esos pensamientos...gracias a esas opiniones, muchísimas personas se suicidan", le dijo en un video difundido en su página de Facebook que dura un poco más de siete minutos.



Jones aseguró en su mensaje que sus palabras fueron su punto de vista "sobre un tema sin querer imponerlo y sin pretender agredir a nadie. Lo expuse con el respeto con el que todo punto de vista debe ser expuesto". Dijo además que ha recibido todo tipo de mensajes, unos defendiendo la participación de mujeres trans en los concursos y otros en contra.



"Estas opiniones generan un debate del que todos podemos aprender y que nos llevará eventualmente al cambio". la ex reina de belleza dijo al respecto que es una persona "abierta a los cambios, porque he sido una mujer que ha generado cambios para otras mujeres y siempre estaré dispuesta a cumplir con lo que establezcan las leyes y los reglamentos de Miss Universo".



Sin embargo, Jones se mostró molesta por "comentarios agresivos, denigrantes, violentos y provocadores" y afirmó que no está dispuesta a "a renunciar a mi derecho a decir lo que pienso, como nadie jamás debe hacerlo, mientras lo que se diga sea siempre en el margen del respeto y la dignidad".

Su mensaje concluye con una invitación a que no se busquen "más motivos para separar, para agredir, para dividir, busquemos más motivos de unión, busquemos espacios que nos den la oportunidad de exponer nuestros puntos de vista sin ser atacados, sin ser criticados".