El youtuber Luisito Comunica se encuentra en Quito

El youtuber mexicano Luisito Comunica está de visita en Quito. El videoblogger subió una historia en su cuenta de Instagram este jueves 13 de septiembre de 2018 en la cual detalla que llegó a la capital. En el clip de 30 segundos, se puede ver a Luis Villar (su verdadero nombre) andando un auto por la ciudad, acompañado de actores del canal ecuatoriano Enchufe.tv.

“¿Qué creen, amigos? ¡Ya llegué a Ecuador! Estoy muy emocionado por este viaje. Ya lo estaba esperando muchísimo. Sé que muchos de ustedes también estaban muy preguntones. Ecuador va a estar muy bien”, comenta en el video.



El youtuber, que reside en Ciudad de México, mostró una máscara de diablohuma, uno de los artículos más simbólicos de las culturas andinas. “Y, miren, me están recibiendo muy bien. Este es el diablohuma, que es muy emblemático de aquí. Ya me estaré informando mejor. Es la primera cosa con que me reciben en tierras ecuatorianas”, comentó.

Posteriormente, Villar subió otras historias en las que se pueden observar al youtuber en los estudios de Enchufe.tv, desde donde en los próximos días estarán rodando un sketch.



Luisito Comunica ha visitado varios países de América Latina. Recientemente, por ejemplo, estuvo en Panamá. En 2017, fue a Venezuela para conocer de primera mano la situación de crisis económica por la que atraviesa aquel país.



El videoblogger cuenta con más de 18 millones de suscriptores en su canal de YouTube. La mayoría de sus videos no suelen tener menos de 2 millones de visualizaciones. En Instagram, es también todo un ‘influencer’. Tiene más de 7 millones de seguidores.