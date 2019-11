Luis Gerardo Méndez, el mexicano que brilla entre ‘Los Ángeles de Charlie’

LEA TAMBIÉN

El mexicano Luis Gerardo Méndez brilla en Hollywood con su papel en la nueva versión de 'Charlies Angels', una superproducción que, afirma en una entrevista, lanza un mensaje "sofisticado" e "inteligente" de empoderamiento femenino.

"En esta versión, el mensaje, el discurso de empoderamiento femenino es mucho más sofisticado y está mucho más cuidado", dice el actor poco antes del estreno de la cinta, que llega a los cines de Estados Unidos el viernes 15 de noviembre del 2019 y en las próximas semanas al resto de países.



Y es que la directora del filme, la también actriz Elizabeth Banks, ha querido alejarse de la imagen de anteriores entregas de 'Charlies Angels' retratando a agentes especiales más independientes y con un mayor sentido de la hermandad entre mujeres.



"Creo que Elizabeth logra darle la vuelta a toda esta cuestión de estos ángeles que trabajan para Charlie", opina el intérprete, natural de Aguascalientes, que ha empezado a codearse con la élite de Hollywood.



"Desde que leí el guion y desde que empecé a ver cómo quería jugar con el universo de mujeres ahora me pareció muy oportuno y muy inteligente y pensé que iba a funcionar muy bien", agrega.



Méndez, a quien este año también se le ha podido ver en el filme 'Murder Mystery' junto con Jennifer Aniston y Adam Sandler, interpreta en 'Charlies Angels' el personaje 'The Saint' (El Santo), que aunque no es una de las figuras protagonistas, sí que es clave para el desarrollo.

En concreto, 'El Santo' provee a los tres ángeles (Kristen Stewart, Naomi Scott y Elia Balinska) de sofisticadas armas y dispositivos para poder luchar contra los malos de la película, y aunque inicialmente su papel era muy corto, la buena relación entre el actor y la directora desembocó en algunos cambios.



"Elizabeth y yo tenemos el mismo sentido del humor y entonces conectamos muy rápido y fue muy fácil ponernos a improvisar. En el guión (el papel) era mucho más breve, pero nos pusimos a jugar (...) y me quedé muy contento con lo que hicimos", explica.



El mexicano alabó la habilidad de Banks, y calificó de "inspirador" su trabajo, coordinando "un set de una película que tiene ese nivel de acción, que está al nivel de cualquier cinta de James Bond".

Méndez, consciente del movimiento 'Me Too' que ha desatado una ola de feminismo en la meca del cine, opina que lo que hay que valorar realmente es el talento de la persona, y dejar al margen el género, pero admite que también debe hacerse un esfuerzo por "abrir las puertas a las mujeres".

Fotograma cedido de la película 'Los Ángeles de Charlie' donde aparece el actor mexicano Luis Gerardo Méndez (d) en una escena de la nueva cinta con las actrices la británica Ella Balinska (i) y la estadounidense Kristen Stewart. Foto: EFE

"Al final del día la gente que es talentosa se quedará y la que no, no; pero las puertas tienen que estar abiertas", explica el artista, tras lo que agrega que en ese sentido en su país natal hace "falta mucho trabajo".



"En México tenemos una historia de mucho machismo y de ideas que están como tatuadas en nuestra cabeza por más que digamos que no, porque crecimos escuchándolas. (...) Tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos responsabilidad en esto como hombres", valora.



Pero la búsqueda más importante de Méndez como actor, subraya, es la de que lleguen a la pequeña y a la gran pantalla personajes latinos que representen a toda una comunidad y no se limiten a los clichés.



"Lo importante es vernos representados como lo que somos, porque también somos padres de familia, escritores, artistas, futbolistas, emprendedores exitosos. No todos somos narcotraficantes", señala el actor y productor, que trata en su carrera profesional de alejarse de esa imagen negativa que ha dominado series y películas.

"Al ver que no hay tantos personajes así, trato de desarrollarlos y ponerlos en la pantalla", asegura.