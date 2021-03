Ludwika Paleta y Regina Blandón pelearán por 'likes' en una película

Las redes sociales han llevado a muchos a perder la cabeza. En "Guerra de likes", Regina Blandón y Ludwika Paleta llegarán a los extremos para ser validadas en redes sociales pero demostrarán que entre mujeres tienen que darse la mano, dice este martes a Efe Paleta.

"Nuestros personajes hacen todo lo que las mujeres no debemos hacer. Es muy atinado el momento en el que se estrena porque se pone sobre la mesa una discusión importante en la que las mujeres nos tenemos que apoyar y ayudarnos y ser realmente hermanas", dice Paleta, quien da vida a Cecy en la ficción.



"Guerra de likes" es la segunda producción original en México de Amazon Prime Video y estará disponible en plataformas a partir del 12 de marzo. En la película se narra la historia del reencuentro de Cecy con Raquel (Blandón), dos ex mejores amigas del bachillerato.



Raquel es una diseñadora subestimada por su jefe que para mantener su trabajo tendrá que conseguir al menos 10.000 seguidores en redes, mientras que Cecy es una famosa "influencer" con una "vida perfecta" pero vacía.



El encuentro de ambas traerá una amistad genuina que pronto se convertirá en una rivalidad y lucha de poder como resultado de la fiebre de las redes sociales.



"Todo viene de una presión que alguien más ejerce para ser 'alguien' en la red social. Están peleadas con lo que la gente espera de ellas, pero al final se dan cuenta de lo que realmente importa", explica Blandón.



Según piensa Regina, en vez de hacer una crítica directa a las personalidades en redes, desde la comedia la película logra poner en tela de juicio los estereotipos que la sociedad ha marcado, especialmente para las mujeres.



"Las mujeres hemos ido haciendo lo que se espera de nosotras como 'buenas mujeres' y ya estuvo", añade la actriz de "Mirreyes contra Godínez" (2019).



Además, se ahonda en la relación de dependencia y daño que pueden llegar a causar estos espacios virtuales.



"En este año la gente ha recurrido a un montón de cosas para calmar su ansiedad y creo que el estar viendo que los demás la están pasando mejor que tú no ayuda. Hay que entender que las redes son algo en donde no estás viendo la realidad", señala Paleta.



No obstante, la actriz también considera que las redes sociales pueden llegar a ser algo muy positivo teniendo en cuenta lo anterior.



"Me parece que hay mucha buena onda también y hay cosas que me inspiran en redes", afirma.