LP: 'Escribiendo canciones para otros me encontré a mí misma' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al componer canciones para otros, la cantautora estadounidense LP (Laura Pergolizzi) se encontró a sí misma, confesó este miércoles (27 de marzo del 2019) en entrevista a EFE antes de comenzar su gira Heart to Mouth por Rusia.

"Comencé a conocerme más a mí misma gracias a esa música que escribí para otras personas", comentó en una conversación telefónica desde la ciudad rusa de Yekaterimburgo, donde arrancará mañana su tour.



La carismática cantante recordó que durante dos años se apartó temporalmente de los escenarios y compuso canciones para otros músicos, como Rihanna, Cher, Christina Aguilera o los Backstreet Boys.



Antes de tomar esa decisión, LP ya había grabado dos discos, 'Heart-Shaped Scar' (2001) y 'Suburban Sprawl & Alcohol' (2004), producciones que no lograron un amplio reconocimiento.



"Hubo un período de 2009 a 2011 en que pensé que jamás volvería a ser cantante", recordó.



Además, LP admitió que decidió componer para otros para ganar dinero y poder vivir, pero descubrió que esto le "funcionaba" y el proceso le resultó "gracioso".



"En 2011 saqué el disco 'Forever for Now'sin saber que sería importante para mi carrera, pero durante los dos años que dediqué a escribir para otra gente aprendí a expresarme más sobre mí misma", recalcó.

Video: YouTube, cuenta: LP.

Para la cantautora, "ser escritora de canciones es lo mejor" que le "ha pasado como artista".



Reconocida por su vibrante voz y su imagen escénica andrógina, LP defiende la sinceridad a ultranza como carta de presentación de su obra, al afirmar que esta forma de entregarse nace del profundo respeto a su público.



Sus canciones, que abordan temas complejos como la sexualidad, el consumo de drogas y aristas espinosas de las relaciones humanas, rozan por momentos los límites de la censura.



"Admiro y respeto mucho a mis seguidores, y ellos sienten que cuando yo canto ofrezco algo muy real, que soy muy sincera con ellos. Tengo mucha suerte de tener esa conexión y comunicación con mis fans, y les agradezco la dedicación con la que acuden a mis conciertos", afirmó.



Al preguntarle si existía algún tema tabú para ella, afirmó que jamás "escribiría nada que hiriese extremadamente a otra persona".



"He escrito a veces canciones de amor sobre mis parejas, pienso que son verídicas y puede resultar triste para ellas escucharlas, pero busco ser sincera en mis letras y si siento que es algo que puede resultar importante que cante y comparta con mi público, lo canto de todos modos", aseguró.



El disco que promueve la gira, Heart to Mouth, precisamente alude a esta inmediatez y entrega: la cantante asegura que cuando actúa siente como se establece una línea directa por la que la música fluye del corazón a sus labios.

Respecto a sus preferencias musicales, LP confesó su devoción por Freddie Mercury y Tracy Champan.



A esa lista sumó a los "tipos de la vieja escuela" como Rolling Stones, The Beatles, Roy Orbison y Led Zeppelin, sin olvidar a músicos más recientes como Kurt Kobain, Jeff Buckley y cantantes como Aretha Franklin y Joni Mitchell.



"He saltado entre estilos, pero definitivamente mi mayor influencia es el rock clásico", especificó.



El single Lost on You, del disco homónimo de 2016, fue recibido con mucho beneplácito por la prensa y el público latinoamericano, especialmente en México, donde el tema continúa en las listas de preferencias.



El vídeo de esta canción en YouTube cuenta con más de 240 millones de visitas.



"Existe un dramatismo inherente y determinados momentos en mis canciones, una especie de grandes emociones que los italianos y los latinos comparten", explicó, al intentar vincular sus raíces italianas con el éxito en América Latina.



Aunque no se trata de su primer viaje a Rusia, ya que participó en septiembre de 2017 en el festival New Wave de Sochi, LP dijo que se sentía "muy feliz" de visitar el país.

"Espero que mi música, al igual que en México, conecte aquí con mis seguidores", afirmó esperanzada.RusiaBielorrusia, Ucrania, EEUU, Canadá y Francia.

Para LP, "en diferentes lugares hay diferentes tipos de seres humanos con los que se puede conectar por diferentes vías y nunca se sabe de antemano por dónde puede surgir la conexión".



En el marco de la gira la cantante ofrecerá siete conciertos en Rusia, tras lo cual continuará presentando su nuevo disco en Bielorrusia, Ucrania, EEUU, Canadá y Francia.