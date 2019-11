Loja celebra su independencia con el Festival de Artes Vivas

LEA TAMBIÉN

La capital lojana celebra sus fiestas. Este lunes 18 de noviembre cumple 199 años de independencia y también vive con intensidad el Festival Internacional de Artes Vivas 2019.

La cuarta edición inició el viernes 15 y concluirá este domingo 24 de noviembre de 2019, y es lo que más atrae a los turistas nacionales y extranjeros. El domingo 17 se cumplió la apertura oficial del evento con el tradicional desfile de alegorías.



Según Frans Obaco, presidente de la Cámara de Turismo de Loja, el festival atrajo a los turistas, pero no cumplió la expectativa que tenían con relación a años anteriores. Este lunes, por ejemplo, la ocupación de hospedaje en los hoteles estuvo en el 28% y en días normales es del 18%.



El cantón Loja tiene alrededor de 70 centros de hospedaje con 3 000 camas. Obaco dice que el año anterior –para este mismo feriado local de Independencia y el Festival- la ocupación hotelera llegó al 70% y en el 2017 superó el 80%.



Él cree que la planificación de actividades culturales no se programó a tiempo y no hubo una adecuada promoción de los eventos. “Es posiblemente que en el transcurso de estos días las cosas cambien y que el fin de semana lleguen más turistas”.

El Festival Artes Vivas de Loja se realiza en el marco de la independencia de esa ciudad con varios festejos adicionales como bailes populares. Foto: Cortesía Lindon Sanmartin



No obstante, el domingo la gente llegó a la plaza de El Valle, lo largo de la avenida Salvador Bustamante Celi hasta el Teatro Nacional Benjamín Carrión, para observar el paso de los gigantes y creativos carros alegóricos.



En esta ocasión, el tema fue “Loja para el mundo”. Participaron 37 centros educativos del cantón y 30 entidades públicas, privadas, academias de baile y bandas marciales con llamativas alegorías relacionadas al cuidado del medio ambiente y las especies.



A partir de las 20:00 se cumplió la Noche Lojana en la plaza de San Sebastián con artistas locales y nacionales. Hubo una fusión de orquestas sinfónicas infantiles de Loja, saxofonistas y el baile popular con Don Medardo y sus Players; y noche de luces y juegos pirotécnicos.

La mañana de este lunes –como parte de los actos solemnes de independencia- se cumplió la colocación de ofrendas florales, el desfile de la fuerza pública y al mediodía la Sesión Solemne en el Salón de la Ciudad. Para la noche está previsto un concierto de la delegación de Indonesia en el Teatro de Artes Asegundo Cueva Celi.