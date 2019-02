La agrupación Locos por Juana le canta cantan 'sin ofensas' a la mujer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La banda de Miami Locos por Juana aseguró a EFE que su nuevo sencillo 'Crazy for Jane', que lanza este jueves (20 de febrero del 2019), busca explicar al público anglo la esencia de su trabajo, que es cantarle a la mujer, con respeto y "sin groserías".

Esta agrupación biling e, conocida por sus fusiones de reggae, rock, funk, cumbia, champeta y salsa, señaló que los músicos, compositores y cantantes tienen también una función social "que tienen que chequear".



"Locos por Juana es una banda totalmente dedicada a cantarle a la mujer, defendiéndola", precisó a Efe su vocalista, el colombiano Itawe Correa.



"No solo es ser cantante y ponerse zapatos bonitos y cadenas bonitas, lo más importante es llevar ese mensaje, y si a la gente le llega, hicimos el trabajo", indicó.



El músico, junto con el guitarrista Mark Kondrat y el baterista Javier Delgado, manifestó que hay siempre una inquietud del público sobre quién es Juana, lo que buscan explicar ahora con 'Crazy for Jane', que es también el nombre del nuevo disco, completamente de reggae.



"Juana o Jane es ese personaje femenino, que en realidad nosotros estamos locos por ella", subrayó .



Estos tres músicos dijeron que Juana son sus madres, sus hermanas, sus parejas, sus primas y especialmente sus cuatro hijas, Tiffani, Camila, Salomé y Alma, a quienes aman intensamente y respetan.



En ese sentido, Javier dijo que no puede haber una "doble moral" en la que denigran a la mujer con sus canciones y llegan después a sus hogares con "risitas".



"No se tiene que cantar groserías para vender, ese es el propósito de Locos por Juana", enfatizó Itawe. "No hay que irrespetar a la mujer para darle unos piropos, para decirle lo linda que está", agregó.



Matizó que existe actualmente una "necesidad de llevar la música a otro nivel, a un nivel de respeto, de amor" y que muchos artistas están tratando de hacer lo mismo, hecho que además coincide con el movimiento 'Me too' contra las agresiones sexuales.



"Somos de los combos nuevos, de gente nueva, que vienen a quitar la negatividad que está sonando en la radio", precisaron los integrantes de esta agrupación con cerca de dos décadas de trayectoria y con sendas nominaciones al Grammy anglo y al latino.



De esta tendencia, dijo Itawe, hacen parte músicos como los colombianos Carlos Vives y ChocQuibTown y la banda puertorriqueña Calle 13, con "música nueva, refrescante, con un mensaje positivo".



El sencillo 'Crazy for Jane', interpretado en compañía del grupo hawaiano Common Kings, teloneros de una gira del cantautor y productor musical Bruno Mars, será presentado este jueves junto con un video grabado en Miami.



Se trata de uno de los diez temas de un disco completamente de reggae, con la participación de músicos jamaicanos entre ellos la leyenda Freddie McGregor, que lanzarán en los próximos meses.



"Es un sueño cumplido de nosotros grabar con él", manifestó Itawe.

Explicó que aunque los tres crecieron musicalmente de forma diferente, él con el reggae y el hip hop, Javier con el jazz y Mark con el rock, este ritmo "espiritual" jamaiquino los une.



La agrupación de Miami, integrada también por el bajista David Pransky, hizo una defensa de las fusiones musicales al considerar que "no hay géneros en la música".



"Ese es el problema desde el principio, separar la música, la música es música, tiene que hacerse natural", indicó Itawe.



"No puedo pararme en un escenario para explicarle a la gente lo que voy a hacer, yo voy a tocar y tu vas a escuchar, a bailar, a gozar y vas a sentirte bien, y ese es mi propósito", explicó.



Mark matizó que la "sinceridad" en la música es lo importante, hacer lo que le nace.



Recuerdan, por ejemplo, que cuando estaban con la casa discográfica Universal estaban con todos los regetoneros, pero no era un ritmo que sentían de ellos.



"La música es música hay que quererla", dijo Itawe, que ajustó la escritura de su nombre Itagí para que los anglos lo pronunciaran correctamente.



Este hijo de paisas colombianos, que llegó de niño a Estados Unidos, señaló además que el grupo no habla de temas políticos sino de "humanidad, los derechos de aceptar la inmigración, la separación de los papás y los niños".



Rechazan así el muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera, y se sumaron a The Wall, un tema que lanzaron recientemente en compañía del Grupo Fantasma y Ozomatli, que resalta la "ineficacia" de esta barrera.



Mark recalca que la canción explica por qué no hay que tener miedo a los inmigrantes.



"La gente tiene miedo, y sin querer, enseñan por muchos lados, por televisión, que los inmigrantes son malos, que vienen a quitarnos algo, cuando realmente los inmigrantes hicieron este país y vienen con mucho amor", manifestó.