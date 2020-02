La literatura infantil seduce a los famosos

LEA TAMBIÉN

Natalie Portman y Dan Brown son las más recientes celebridades que dan un giro en sus carreras, tanto de actriz como de escritor, con el anuncio de libros para niños. Ellos se suman a una lista de famosos que han querido contar sus historias, sean imaginarias o las que más les cautivaron, a nuevas generaciones de fanáticos de sus carreras.

La actriz Natalie Portman debutará como escritora con el libro infantil ‘Natalie Portman’s Fables’, que reinterpretará en clave moderna algunas fábulas clásicas. “Estoy muy emocionada de anunciar que mi nuevo libro de fábulas reimaginadas estará en las tiendas el 20 de octubre”, escribió la artista en su perfil oficial de Instagram, donde tiene 6,3 millones de seguidores.



Portman acompañó este mensaje con una imagen de la portada de un libro que actualizará la historia de tres fábulas clásicas, enfatizando aspectos como la inclusión y el humor junto a ilustraciones de Janna Mattia.

Dan Brown, conocido por ‘El código Da Vinci’ o ‘Ángeles y demonios’, debutará en la literatura infantil con ‘La sinfonía de los animales’, un álbum ilustrado, que Planeta publicará en todo el mundo el próximo 1 de septiembre.



Según informó el Grupo Planeta, se publicará ‘La sinfonía de los animales’ tanto en castellano como en catalán, a través de su sello Baobab, en un lanzamiento mundial simultáneo en 27 países.



Ilustrada por Susan Batori, ‘La sinfonía de los animales’ incluirá música clásica para niños, compuesta por el propio autor, que de este modo irrumpe en el género infantil con una obra que aúna dos de sus grandes pasiones, la literatura y la música.



El libro, advierte el editor español, se podrá leer de manera tradicional, pero también se podrá disfrutar como “experiencia multisensorial”, a través de la banda sonora compuesta por Brown.

Otra celebridad que se convirtió también en autor de literatura infantil es Ricky Martin. ‘Santiago, el soñador, entre las estrellas’ fue el título con el que plasmó la historia de un niño que buscaba actuar en grandes escenarios. Tras fallar en su meta por conseguir un papel principal, él comienza a dudar de su talento. Su padre le dará un empujón para que vuelva a creer en sí mismo y retome su sueño, a pesar de los contratiempos que aparezcan en el camino hacia el éxito.



Los amantes del rock también cuentan con un libro para compartir con los más pequeños del hogar. Se trata de la publicación ‘El ABC de Metallica’, que salió a finales del 2019 como un regalo de la banda a sus seguidores que quieren aprender a leer con base en sus canciones.



Además de ser una buena guía de iniciación en la historia musical de la banda, ‘El ABC de Metallica’ es una ayuda para la fundación All Within My Hands. Todos los ingresos generados por su venta se destina a esta oenegé que ayuda a estudiantes de bajos recursos para que completen su formación en diversas áreas.

Otra actriz que ha tenido una carrera más sostenida en las publicaciones para niños es Whoopi Goldberg. Seis títulos forman parte de la serie editorial ‘Sugar Plum Ballerinas’. En estos libros se cuenta la historia de unas niñas bailarinas afroestadounidenses, sus problemas y sus deseos se convertirse en profesionales en esta rama artística.