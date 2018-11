Limpian 44 playas en diez islas griegas y apuestan por desterrar el plástico

LEA TAMBIÉN

Residentes, voluntarios, estudiantes y grupos medioambientales han limpiado 44 playas de diez de las Islas Cícladas, en Grecia, como parte de un programa que también apuesta por la reducción del uso de plásticos desechables, como pajitas, vasos y bolsas.

El programa, impulsado por la Fundación A.C. Laskaridis y cuya primera fase empezó en mayo, tiene como lema "¡Yo soy el cambio!", y prevé llevar a cabo durante cinco años acciones para proteger el medio ambiente marino y concienciar sobre la necesidad de reducir el consumo de plásticos de un solo uso en las islas griegas.



"En la mayoría de islas hay problemas con los residuos y los residentes están pidiendo soluciones al municipio y al Estado. Hasta que esto suceda, podemos reducir nuestra propia basura y los plásticos desechables en el día a día", dijo Irini Giuluku, gerente del proyecto, en un comunicado.



La mayor parte de residuos encontrados durante la limpieza de las 44 playas y cuatro áreas submarinas fueron colillas (38 %), plásticos pequeños (16 %), tapones (5 %) y pajitas (4 %).



Gracias a esta campaña, la isla de Síkinos se ha convertido en la primera del país heleno en la que no se utilizan pajitas de plástico y 20 empresas isleñas han empezado a promover los vasos multiuso y recomendar a sus clientes que no utilicen pajitas desechables.



Para reducir los plásticos de un solo uso, la campaña distribuyó 53.000 pajitas biodegradables, 3 000 vasos multiuso, 500 sacos reutilizables y 6 000 bolsas biodegradables, que repartieron a los pescadores locales.



Este año 147 niños participaron en programas de educación ambiental, un componente fuerte de la campaña, que aspira a informar no sólo a los jóvenes sino a toda la población para "aumentar la conciencia sobre la contaminación marina" y así tomar medidas para prevenirla, resaltó la directora ejecutiva de la Fundación, Angeliki Kosmopulu.



Las acciones se han llevado a cabo en las islas de Síkinos, Serifos, Kímolos, Anafi, Amorgos, Folégandros, Iraklia, Donusa, Esjinusa y Kufonisia.