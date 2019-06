¿Cuál es el límite de la caricatura política?

LEA TAMBIÉN

The New York Times ha sido considerado uno de los pilares de la libertad de expresión en el mundo. Sin embargo, su decisión de no volver a publicar caricaturas políticas en sus ediciones internacionales, difundidas en 160 países, ha despertado cuestionamientos.

Para muchos ilustradores, ahora se ha cerrado la tribuna de expresión visual a nombre de la corrección política y se ha puesto en la mesa el debate de hasta dónde se puede ir con las caricaturas.



El diario estadounidense tomó la medida después de la polémica que generó una caricatura de Antonio Moreira Antunes, publicada originalmente en el diario Expresso de Portugal. La compañía ofreció disculpas porque la imagen tenía una “fuerte simbología antisemita”. Esta fue usada para graficar una nota sobre la política de EE.UU. frente a Israel.

Ilustradores de varios países del mundo como Kichka (de Israel) han explicado que las caricaturas tienden a ser duras y críticas con las autoridades o situaciones. “La caricatura tiene su razón de ser; representan un espacio de libertad en la prensa”, dijo el dibujante.

“Los dibujos de prensa nacieron con la democracia. Cuando son atacados, la democracia también lo es”, alertó el dibujante Patrick Chappatte, colaborador del Times durante dos décadas.



Otros dibujantes creen que cada imagen debe ser creada dentro de un contexto. Solo así se evita herir susceptibilidades.

Dibujo de Vincent L’épée Arcinfo & Le Journal du Jura, Bienne.

El cierre del espacio de caricaturas originó que varios ilustradores publicaran viñetas criticándolo. Algunas de ellas se recogen en esta página gráfica.