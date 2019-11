Cuatro autoras para leer en el mes de diciembre del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

‘Los errantes’, de Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura 2018, es un libro poblado de juegos narrativos, una especie de collage literario donde hay novela, poesía, ensayo, relatos autobiográficos, apuntes, notas al pie, mapas y hasta dibujos.

En este libro, la autora disecciona su vida y la de la sociedad contemporánea a través de la exploración de su existencia. Por ejemplo, admite sin empacho que no habría sido una buena psicóloga - estudió psicología en la Universidad de Varsovia- y reivindica su oficio como escritora.



“No estoy arrepentida -dice- de haber elegido esta singular ocupación. No sabía revelar fotografías familiares desde el cuarto oscuro de los pensamientos ajenos ni explicarlas. Las confesiones de otros, lo admito con tristeza, a menudo me aburrían”.



Otra de las novedades literarias, que llegaron para la última parte del año a las librerías de Quito, es ‘Los años’, de la escritora francesa Annie Ernaux, que recibió el Premio Formentor 2019.

​

En este libro, publicado en 2008, la autora arma una crónica de los cambios de la sociedad francesa de posguerra a través de la vida de su familia. Para ello convoca a todos sus recuerdos: los que son parte de su memoria oral, visual y sonora. Ahí están las películas que marcaron época o las canciones que se escuchaban por todas partes y también el testimonio de cómo nació su gusto por leer y escribir.



También se puede encontrar ‘Su último deseo’ de Joan Didion, un thriller ambientado en la Guerra Fría que cuenta la vida de Elena McMahon, una mujer que vive con toda clase de lujos en la playa de Malibú con un marido millonario y que termina convertida en una traficante de armas.

Asimismo está ‘Bienvenida a Casa’, de Lucia Berlin, una recopilación de sus textos autobiográficos en los que la autora estaba trabajando antes de su muerte. El libro incluye fotos y cartas.