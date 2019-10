'Nuestra Madre Tierra', nuevo libro del papa sobre la crisis medioambiental

LEA TAMBIÉN

'Nuestra Madre Tierra' es el nuevo libro que publicará la editora vaticana con los discursos, mensajes y homilías del pontífice sobre la defensa del medioambiente y un texto inédito del papa Francisco en el que insta a pedir perdón por el daño causado a nuestro planeta.

El diario italiano Corriere della Sera publica hoy (16 de octubre del 2019) una parte del texto inédito de Francisco en el que afirma que sin un verdadero arrepentimiento del ser humano sobre su estilo de vida no servirá para nada la lucha a favor de la protección del medioambiente.



"La crisis ecológica que estamos viviendo es sobre todo uno de los efectos de esta mirada enferma sobre nosotros, sobre los otros, sobre el mundo", escribe Jorge Bergoglio.



El Papa, que ya dedicó su encíclica Laudato si a la defensa del medioambiente, asegura "que uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo ante la grave amenaza para la vida del planeta causada por la crisis ecológica es no leer este fenómeno como aspecto de una crisis global y limitarse solo a buscar soluciones, aunque necesarias e indispensables, puramente ambientales.



"Un nuevo punto de vista sobre el cambio climático lleva a una profunda revisión de nuestros modelos culturales y económicos", apunta el Papa.



En este libro que se publicará el próximo 24 de octubre mientras se celebra en el Vaticano un Sínodo sobre el Amazonas, Francisco lamenta que "todos somos víctimas" porque "somos bombardeados ya desde niños" con una "ideología mercantil difundida que estimula el individualismo, el narcisismo, la avidez, las ambiciones elementales y la negación del otro".



El Papa escribe que "sueña" con "el arrepentimiento sincero por parte de todos nosotros, de los hombres y mujeres del Siglo XXI, creyentes y no, de nuestras sociedades por habernos dejado llevar por las lógicas que dividen, crean hambre, aislan y condenan".



"Sería bonito poder pedir perdón a los pobres, a los excluidos, y ser capaces de arrepentirnos sinceramente del daño hecho al mar, a la tierra, al aire y a los animales...", escribe el papa Francisco.



Reconoce que este pensamiento puede parecer "idealista y poco concreto" pero insiste en que cualquier ayuda tecnológica, reducción de las emisiones y otras medidas para proteger el ambiente, aunque obligadas y necesarias, "no son suficientes si no cambian los criterios de vida del ser humano".