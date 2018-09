Libro biográfico revela un divertido secreto de la reina Isabel II

LEA TAMBIÉN

La monarca británica es misteriosa. Apenas concede entrevistas a medios de comunicación y gesticula solamente cuando comparte con el pueblo británico. No se conocen todos los secretos de la reina Isabel II que, a sus 92 años, mantiene un liderazgo que suma más de 56 años en la realeza británica.

De ella se han escrito textos autobiográficos que buscan develar, uno a uno, los misterios que envuelven a la soberana y, sin duda, el libro ‘Queen of the World’ escrito por Robert Hardman el experto en seguir los pasos de los habitantes del castillo de Windsor, lo consiguió.



Uno de los pasajes del texto, que se publicó el 6 de septiembre del 2018 y fue aprobado por la misma reina, relata que Isabel II tiene un guante de peluche, ubicado sobre una palanca de madera, que le serviría para saludar al pueblo cuando aborda un vehículo. Al ser mecánico, podría ayudar a la monarca cuando se siente fatigada. Fue la misma princesa Ana, su segunda hija, quien se lo contó a Hardman.



Según reporta el periódico británico The Daily Mail, el regalo fue una creación de estudiantes australianos. La soberana podía ajustar el extremo de la palanca y hacer que la ‘mano’ falsa se mueva de un lado para otro. “Pensaron que sería algo atrevido pero lo cierto es que Su Majestad estaba encantada”, dijo la princesa en ‘Queen of the World’.



Los jóvenes lograron que su invento llegue al castillo de Balmoral, la propiedad escocesa de la reina. El escritor piensa que la reina de Inglaterra no lo ha usado en público pero “tiene entendido que se convirtió en un chiste familiar” porque una de sus actividades constantes, precisamente, es saludar a la ciudadanía británica y a sus seguidores.