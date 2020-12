Modelo egipcia que posó sin permiso disfrazada de faraona fue liberada

La fiscalía egipcia ordenó este martes 1 de diciembre del 2020 la puesta en libertad de la modelo egipcia, Salma al Shimy, arrestada el lunes 30 de noviembre tras posar disfrazada de faraona y "sin permiso" en la zona arqueológica de Sakkara, situada al suroeste de El Cairo.

En un comunicado, la Fiscalía de Guiza anunció su puesta en libertad y la de su fotógrafo tras haber depositado una fianza de 500 libras egipcias (USD 32) por estar acusados de "sacar fotografías sin permiso" en Sakkara.



La modelo egipcia, de 26 años, publicó ayer una sesión de fotos que había realizado frente a la pirámide escalonada de Zoser, en Sakkara, ataviada con un vestido palabra de honor simulando la vestimenta faraónica.



Según el comunicado de la fiscalía, la joven afirmó que "no tenía ni idea sobre las reglas para fotografiar dentro de las zonas arqueológicas" y señaló que solo dio el dinero que solicitaban para la entrada.



De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, tanto la modelo como el fotógrafo compraron las entradas como visitantes, sin pagar la tarifa especial para la toma de fotografías en la zona arqueológica.



Llevaba una capa negra que le cubría el vestido, pero "nada más entrar se la quitó para salir vestida en ropa faraónica", aseveró la fiscalía.



A la modelo se le ha incautado el vestido que lució durante la sesión de fotos, así como su teléfono móvil y del fotógrafo.



La modelo, con más de 48 000 seguidores en su cuenta de Facebook, fue arrestada ayer después de que el secretario general del Consejo Supremo de Antig edades, Mustafa Waziri, presentara una denuncia ante la fiscalía para investigar el incidente y tomar "las medidas legales necesarias contra Al Shimy", según un comunicado del Ministerio de Antigüedades egipcio.



Las fotografías fueron publicadas por ella misma en su cuenta y empezaron a circular por las redes sociales antes de que se presentara la denuncia y, hasta el momento, no han sido borradas.



Las zonas arqueológicas en Egipto no están exentas de polémica y algunas acciones consideradas "indecentes" han tenido lugar en esas maravillas del país de los faraones.



En 2017 una modelo belga y un fotógrafo fueron detenidos en Luxor (sur) tras posar ella desnuda en el templo de Karnak pretendiendo ser la reina Nefertari, la esposa favorita de Ramsés II, faraón de la XIX dinastía del Imperio Nuevo (1539-1075 a.C.).

Un año después, las autoridades egipcias detuvieron a dos personas acusadas de colaborar con la pareja de turistas daneses que subieron a la pirámide de Keops y grabaron un video de la hazaña que finaliza con una imagen de los dos desnudos en pose sexual en la cima del antiguo monumento.