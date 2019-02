Liberan a reguetonero Kevin Roldán en caso de presunto abuso sexual en Colombia

LEA TAMBIÉN

El cantante de reguetón Kevin Roldán fue liberado este jueves (7 de febrero del 2019) tras ser enviado a prisión preventiva más temprano por un juez en Colombia por un presunto caso de abuso sexual contra su pareja, informó la Fiscalía colombiana.

El artista colombiano de 25 años había sido arrestado por orden de un juez del municipio de Rionegro, aledaño a Medellín, por una denuncia “ interpuesta por su pareja”, indicó el ente investigador en un comunicado.



Según la víctima, que no fue identificada, el presunto agresor la golpeaba y “la habría accedido carnalmente en contra de su propia voluntad” .



Roldán “ la mantenía encerrada en su propia casa con orden a los vigilantes y escoltas para que no la dejaran salir ni le permitieran recibir visitas ” , dijo la mujer en su denuncia, según sostuvo la fiscalía en el boletín.



Aunque el juez envío en un primer momento al cantante a prisión preventiva, cambió su decisión tras un recurso presentado por la defensa de Roldán, y lo liberó bajo una medida de restricción que consiste en no acercarse a su pareja.



Roldán negó los cargos de secuestro simple, acceso carnal y violencia intrafamiliar que le fueron imputados por la fiscalía.



El proceso judicial en su contra continúa, pues en Colombia los delitos de violencia intrafamiliar siguen su curso incluso si la víctima desiste.



El famoso reguetonero, nacido en la ciudad colombiana de Tuluá (oeste) , había sido anteriormente detenido en junio de 2015 en Chile por presuntamente agredir a una mujer de 29 años durante la Copa América de fútbol.



El mismo año se había hecho conocido a nivel mundial por actuar en el cumpleaños del futbolista Cristiano Ronaldo celebrado justo después de una dura caída de los “ merengues ” en la Liga española ante el Atlético de Madrid.



En casi cinco años de carrera, Roldán ha logrado rebasar los 1.00 millones de visitas en su canal de YouTube y tiene más de cinco millones de seguidores en sus redes sociales, según su disquera Universal.



En España recibió dos discos de oro, uno en julio de 2015 por el sencillo “ Salgamos ” y otro en diciembre de 2018 por el tema “ PPP ” .